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РИА Новости

Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

01:16 25.11.2019 (обновлено: 01:59 25.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару
Певица София Ротару
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Певица София Ротару. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал скандал вокруг Софии Ротару, запланировавшей выступление в России, а также критику в адрес певицы, его слова приводит Gazeta.ru.
С 1973 года Ротару была постоянной участницей "Песни года". В прошлом году певица не стала выступать на мероприятии, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
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"Она (Ротару. – прим. ред.) — человек мира. Она где хочет, там и поет. Никто не может ей запретить этого делать", - заявил Лещенко.
Артист, комментируя слова концертного директора Ротару Сергея Лаврова о "заказе" на критику в ее адрес, выразил уверенность, что "это все глупости". "Она великая певица", - добавил он.
При этом Лещенко подчеркнул, что коллеги по цеху не должны критиковать друг друга. Он также отметил, что украинской певице не стоит обращать внимание на критические высказывания в свой адрес. "Об этом нужно просто забыть", - заключил артист.
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КультураЛев ЛещенкоРоссияСофия РотаруУкраина
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