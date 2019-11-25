Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

С 1973 года Ротару была постоянной участницей "Песни года". В прошлом году певица не стала выступать на мероприятии, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников".

"Она (Ротару. – прим. ред.) — человек мира. Она где хочет, там и поет. Никто не может ей запретить этого делать", - заявил Лещенко.

Артист, комментируя слова концертного директора Ротару Сергея Лаврова о "заказе" на критику в ее адрес, выразил уверенность, что "это все глупости". "Она великая певица", - добавил он.