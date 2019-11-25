Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал скандал вокруг Софии Ротару, запланировавшей выступление в России, а также критику в адрес певицы, его слова приводит Gazeta.ru.
С 1973 года Ротару была постоянной участницей "Песни года". В прошлом году певица не стала выступать на мероприятии, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
"Она (Ротару. – прим. ред.) — человек мира. Она где хочет, там и поет. Никто не может ей запретить этого делать", - заявил Лещенко.
Артист, комментируя слова концертного директора Ротару Сергея Лаврова о "заказе" на критику в ее адрес, выразил уверенность, что "это все глупости". "Она великая певица", - добавил он.
При этом Лещенко подчеркнул, что коллеги по цеху не должны критиковать друг друга. Он также отметил, что украинской певице не стоит обращать внимание на критические высказывания в свой адрес. "Об этом нужно просто забыть", - заключил артист.