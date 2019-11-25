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РИА Новости

Названы размеры банковских депозитов россиян

00:50 25.11.2019 (обновлено: 01:34 25.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА Новости*.

Рост на 2,4 триллиона рублей

На фоне умеренного роста зарплат и слабой динамики доходов населения в целом размер депозитов физических лиц в российских банках увеличивается. За девять месяцев 2019 года они выросли на 3,1%, или 891 миллиард рублей, а за год (с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019-го) прирост составил 9%, или 2,4 триллиона рублей.
Согласно статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились 29,4 триллиона рублей сбережений населения. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял меньше 20 триллионов рублей, а в 2011 году – менее 10 триллионов, то есть за девять лет вклады утроились, но основной прирост пришелся на 2011-2015 годы.
В пересчете на одного жителя в России приходятся порядка 200 тысяч рублей депозитов. При этом значение показателя в разных регионах отличается многократно. Для оценки ситуации с накоплением депозитов в регионах эксперты РИА Новости составили рейтинг субъектов Федерации по размеру банковских вкладов населения.
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Москвичи в шесть раз богаче

Результаты рейтинга свидетельствуют, что объемом вкладов выше среднероссийского уровня могут похвастаться только девять регионов. Больше всего депозитов на душу населения - более 800 тысяч рублей - зафиксировано в Москве. Это объясняется высоким уровнем зарплат и доходов.
Кроме того, именно в столице наиболее сильна концентрация состоятельных граждан, имеющих как высокие зарплаты, так и доходы от собственного бизнеса. К тому же многие богатые люди, зарабатывая свои состояния в регионах, преимущественно живут в Москве, и, соответственно, в там же держат свои сбережения.
Эксперты отмечают, что показатели Москвы сильно искажают среднюю картину, так как в столице проживают почти 10% всего населения России. Для сравнения, медианный уровень вкладов среди регионов равняется 119 тысячам рублей, то есть он на 40% ниже среднеарифметического показателя по России в целом. И если исключить Москву, то средний уровень вкладов составит 142 тысячи рублей. Таким образом, Москва в шесть раз богаче остальных регионов.
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Среди лидеров - Петербург, Магадан, Камчатка и Сахалин

На второй строчке рейтинга располагается Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходятся 420 тысяч рублей банковских вкладов. Двукратную разницу между Москвой и Санкт-Петербургом эксперты объясняют большей концентрацией сверхбогатых россиян в столице.
При этом в последние три года Москва проиграла Петербургу по темпам прироста (23,5% против 29,2%), да и в целом в столице сбережения росли медленнее, чем в среднем по стране. Таким образом, в последние годы Москва не отрывается от "преследователей", но ее преимущество слишком велико, и лидерству в среднесрочной перспективе ничего не угрожает.
В число лидеров рейтинга также входят Магаданская область, Камчатский край, Сахалин, Чукотка, Мурманская область, Тюменская область (включая автономные округа) и Подмосковье. В этих семи регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 217 тысяч рублей (Московская область) до 318 тысяч рублей (Колыма).
Таким образом, выше среднероссийского результата (200 тысяч рублей) депозиты наблюдаются в северных и столичных регионах. Динамика вкладов у регионов-лидеров в последние три года была примерно на среднероссийском уровне, при этом лучше выглядели северные дальневосточные регионы.
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Самые маленькие депозиты – в Чечне и Ингушетии

Меньше всего депозитов на душу населения в 2019 году оказалось в Чечне - 8,5 тысячи рублей на человека. Схожий низкий результат - в Ингушетии (9,1 тысячи рублей на человека).
Также в последней десятке представлены Дагестан (22 тысячи рублей), Тува (27 тысяч), Карачаево-Черкессия (34 тысячи), Калмыкия (41 тысяча), Кабардино-Балкария и Алтай (по 44 тысячи), Крым (50 тысяч) и Адыгея (53 тысячи).
Таким образом, даже лучший регион из последней десятки в четыре раза уступает среднероссийскому результату и вдвое - медиане. Низкие объемы депозитов отмечаются в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы.
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У каждого россиянина – по пять зарплат

Как отмечают эксперты, соотношение сбережений и средних зарплат свидетельствует о приемлемом уровне финансовой подушки. В лидирующей Москве средние вклады составляют почти 12 месячных зарплат.
Вторую строчку, как и по объему депозитов, занимает Санкт-Петербург с соотношением 9,6 средней зарплаты. Далее идут Калининградская область (6,6), Владимирская и Самарская (по 6,3), а также Ярославская (6,1). Таким образом, жители центральных регионов России отличаются наибольшей бережливостью.
За последние три года объем депозитов в среднем по России вырос на четверть. При этом в 53 регионах из 82 прирост был выше среднероссийского.
Явными лидерами по приросту вкладов являются Севастополь и Крым, где вкладов стало больше почти на 70%. Быстрый рост в этих двух регионах объясняется эффектом базы и ростом зарплат в последние годы.
Еще в 13 регионах за три года депозиты выросли более чем на треть. Наиболее существенно (более чем на 38%) объемы вкладов выросли в Бурятии, Забайкалье и Амурской области.
С другой стороны, в шести регионах депозиты за три года выросли менее чем на 20%. Самый слабый прирост наблюдался в Новосибирской области (8,4%). Также невысокий прирост у Самарской области (12,1%), Пермского края (14,7%), Коми (16,8%), Ингушетии (17,6%) и Татарстана (18,3%).
По мнению экспертов РИА Новости, депозиты и далее будут увеличиваться, но рост будет ограничен динамикой доходов.
* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
00:00
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
159531792
Обсудить 13
РоссияЭкономика
Популярные комментарии
От лукавого эти подсчеты ! Просто они подтверждают колоссальную пропасть в доходах одних и бедности других. Десяток обеспеченых выведут "средний депозит" у тысячи малоимущих . А у скольких вообще нет накоплений ? Такая "статистика" , кроме раздражения, ничего не вызывает .
25 ноября, 03:46
Юрий Б
2800201
Если сосед положил миллион, а я не положил ничего, то в среднем у нас с ним по 500 тыр. Сказочная статистика.
25 ноября, 04:02
Максим Савин
2130000
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