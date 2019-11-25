ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Дизель-электрическую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка"), которая построена на Адмиралтейских верфях, в понедельник передадут Дизель-электрическую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка"), которая построена на Адмиралтейских верфях, в понедельник передадут ВМФ России

"Двадцать пятого ноября на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония подъема Военно-морского флага на подводной лодке проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский", первой в серии, строящейся для Тихоокеанского флота России", - сообщает пресс-служба Адмиралтейских верфей.

Контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан Минобороны РФ и Адмиралтейскими верфями в сентябре 2016 года.

Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

Ранее сообщалось, что вторую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов", строящуюся для Тихоокеанского флота, планируют спустить на воду в декабре этого года. Первого ноября 2019 года на Адмиралтейских верфях заложили еще две подводные лодки проекта 636.3 под названием "Уфа" и "Магадан" для Тихоокеанского флота.