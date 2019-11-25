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РИА Новости

Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек

00:12 25.11.2019
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© REUTERS / Eric GaillardПоследствия сильных дождей во Франции. 24 ноября 2019
Последствия сильных дождей во Франции. 24 ноября 2019
© REUTERS / Eric Gaillard
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате паводков во французском департаменте Вар возросло до четырех, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру департамента.
Ранее сообщалось, что тела двух человек найдены в департаменте Вар, затронутом сильными паводками. Первое тело было найдено в коммуне Ле-Мюи, второе тело было найдено в городке Кабасс в машине.
"Службы безопасности и спасения, занимающиеся наводнениями в Варе, обнаружили в (коммуне) Таннерон два безжизненных тела и машину пары, ... которая считалась пропавшей без вести", - цитирует телеканал сообщение префектуры.
Кроме того, спасатели продолжают поиск 77-летнего мужчины, который пропал во время паводка в коммуне Сент-Антонен-дю-Вар.
В субботу в связи с дождями и наводнениями в двух департаментах на юго-востоке Франции (в Варе и Приморских Альпах) был объявлен красный уровень метеоопасности. В воскресенье уровень погодной опасности снизился с красного до оранжевого. Множество дорог и автомагистралей оказались недоступны для движения автомобилистов, было приостановлено движение поездов на Лазурном берегу.
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