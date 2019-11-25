Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек

Ранее сообщалось, что тела двух человек найдены в департаменте Вар, затронутом сильными паводками. Первое тело было найдено в коммуне Ле-Мюи, второе тело было найдено в городке Кабасс в машине.

"Службы безопасности и спасения, занимающиеся наводнениями в Варе, обнаружили в (коммуне) Таннерон два безжизненных тела и машину пары, ... которая считалась пропавшей без вести", - цитирует телеканал сообщение префектуры.

Кроме того, спасатели продолжают поиск 77-летнего мужчины, который пропал во время паводка в коммуне Сент-Антонен-дю-Вар.

В субботу в связи с дождями и наводнениями в двух департаментах на юго-востоке Франции (в Варе и Приморских Альпах) был объявлен красный уровень метеоопасности. В воскресенье уровень погодной опасности снизился с красного до оранжевого. Множество дорог и автомагистралей оказались недоступны для движения автомобилистов, было приостановлено движение поездов на Лазурном берегу.