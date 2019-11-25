"Борьба с русским прошлым". Как теперь перепишут историю на Украине

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Бывшего главу украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича обвинили в воровстве на банкете в День голодомора. Депутат Верховной рады Максим Бужанский обратился в правоохранительные органы. Вятровича, главного украинизатора страны, уволили еще в сентябре. Означает ли это, что в культурной политике Киева происходят какие-то изменения, разбиралось РИА Новости.

Ленинопад

"Год назад, аккуратно в эти дни, Вятрович закатил банкет на День голодомора, <…> — сообщил Бужанский. — Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь, конференция, приглашены 400 участников. <…> Не было и половины, велась фотосъемка, там все видно". Депутат утверждает, что бывший глава Института национальной памяти похитил на фуршетах около полумиллиона гривен. "Украл деньги на голодоморе и выгнал на Кипр, так понятно?" — уточняет он.

Вятровича уволили в сентябре — как члена команды предыдущего президента Петра Порошенко. Кроме того, деятельность украинизатора вызывала вопросы не только за рубежом, но и внутри страны.

По образованию Вятрович — историк. Родился во Львове, окончил там университет, защитил кандидатскую. Координировал акции молодежного движения "Черная пора" на "оранжевом" Майдане в 2004-м. Был директором архива Службы безопасности Украины. В 2014-м возглавил Институт национальной памяти.

На этом посту он развернулся — инициировал пакет законов о "декоммунизации". И сам же курировал эту самую декоммунизацию, реализуемую органами власти и якобы — стихийно — националистами, за которыми присматривала СБУ.

В 2016-м Вятрович пообещал, что единственным заповедником "коммунистической символики" останется зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. По всей стране сносились памятники деятелям советского времени.

Уничтожали все подряд — так, на плотине Днепровской гидроэлектростанции промышленные альпинисты демонтировали надпись с упоминанием Ленина. Удалили также лепнину в виде орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. "Декоммунизировали" и потолок в Верховной раде — над парадной лестницей скрыли панно "Цветущая Украина" с серпом, молотом, красным знаменем и пятиконечной звездой.

"Нет имперским названиям!"

Переименовывали города — формально это делалось Радой и местными советами, но с подачи Вятровича. Причем он следил за тем, чтобы "несознательные граждане" не восстановили дореволюционные названия.

Днепропетровск стал Днепром, а не Екатеринославом. Кировограду также не позволили вернуться к историческому Елисаветграду.

Вятровича горячо поддерживал Порошенко. "Я не позволю, чтобы карту Украины снова запятнали новороссийскими топонимами!" — грозил тогдашний глава государства. И теперь Кировоград — это Кропивницкий, в честь писателя-русофоба, хотя местные жители и горсовет возражали.

"Были попытки лоббировать название Елисаветград со стороны определенных бизнес-структур. Чтобы не идти на конфронтацию, профильный парламентский комитет решил поддержать какое-то другое из семи названий", — объяснял Вятрович.

Всего декоммунизировали почти тысячу населенных пунктов, больше пятидесяти тысяч улиц, демонтировали свыше двух тысяч памятников. Ироничные украинцы отреагировали на официозную кампанию валом встречных, откровенно издевательских инициатив. Так, главе государства подали петицию о переименовании Верховной рады в Государственную украинскую парламентскую ассамблею. Аббревиатура — ДУПА, грубое слово, обозначающее часть тела ниже спины. Автор петиции напомнил, что Верховная рада (Верховный совет по-русски) тоже родом из СССР и ее надо декоммунизировать.

В Запорожье местный житель предложил переименовать улицу Каменогорскую в Каннибалкорпскую — в честь американской метал-группы Cannibal Corpse ("Труп-каннибал"). Он воспроизвел все обороты официальной риторики — напомнил, что улица названа в годы "преступной власти". "Минимальные затраты — ведь нужно только перекрасить таблички на домах и переставить в них некоторые буквы местами", — убеждал он сограждан и городские власти.

Не понравилась "декоммунизация" и жителям города Комсомольска, который стал Горишными Плавнями. В горсовете попросили оставить название, изменив его смысл: дескать, Комсомольск будет означать "Коллектив молодых социально мотивированных людей — справжних (настоящих.— Прим. ред.) казаков".

"Российская пропаганда"

Но Вятрович на издевки внимания не обращал, а занимался своей работой — например, активно дискутировал с высшими лицами других государств по историческим вопросам. Польше и Израилю совершенно не нравился культ "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*). Официальные герои нынешнего Киева причастны к Волынской резне — массовому убийству поляков в годы Второй мировой — и холокосту.

В 2016-м президент Израиля Реувен Ривлин, выступая в Верховной раде, напомнил, что украинские националисты вместе с нацистами убивали евреев в Бабьем Яру под Киевом. В ответ глава Института национальной памяти решил поучить Ривлина уму-разуму и сообщил ему, что тот повторяет "советский миф".

В 2017-м лидер правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил: "Украина с Бандерой в Европу не войдет". "Мы не можем годами соглашаться, чтобы на Украине строили культ тех, кто совершили геноцид в отношении поляков", — подчеркнул политик. Вятрович тут же указал, что культа Бандеры на Украине нет.

Позднее глава Института национальной памяти объяснил важность прославления УПА*. Это, по мнению Вятровича, мешает Варшаве предъявить претензии на территории, которые были включены Советским Союзом в состав Украины в 1939 году.

Такое поведение главного украинизатора не способствовало снижению напряженности между Варшавой и Киевом. В том же 2017-м замминистра культуры Польши Ярослав Селлин назвал Вятровича "безответственным лицом с навязчивыми антипольскими идеями".

А когда в этом году в Ивано-Франковске открыли памятник Роману Шухевичу, негодование выразили послы Польши и Израиля. Вятрович немедленно обвинил дипломатов в "российской пропаганде". "На Украине послы обеих стран вроде нашли общий язык. Хотя правильнее будет сказать "общий язык" и, конечно, он — русский. Письмо к мэру Ивано-Франковска написано на английском, но суть его — русская. Ведь содержание — повторение тезисов российской пропаганды против украинского освободительного движения", — уверял украинизатор.

Военный историк Евгений Норин отмечает, что политизация истории до уровня публичной полемики между чиновниками и историками разных государств — не специфически украинский феномен. "Такое можно наблюдать и на Дальнем Востоке, например, в Корее, вообще с молодыми нациями, которые относительно недавно вышли на историческую арену. На Украине это просто обретает забавные формы: в герои записывают тех, кто не имеет к этому государству никакого отношения, — вроде русского авиаконструктора Сикорского. Либо начинают лепить легенду из мрачных персонажей — коллаборационистов и эсэсовцев. Конечно, в результате возникают трудности в общении с ближними и дальними странами, но, видимо, считается, что это разумная плата за цементирование нации".

Что касается декоммунизации, то тут дело не только в борьбе с тоталитарным режимом, как заявлял официальный Киев, считает историк. "Ленина валили как известного москаля. Та же ситуация и с другими историческими фигурами — Жуковым, Ватутиным. В случае с Ватутиным не было даже каких-то выдуманных причин уничтожать памятник ему. Просто потому что "русский генерал", — объясняет он.

По мнению Норина, в среднесрочной перспективе "политика национальной памяти в Восточной Европе сведется к взаимному троллингу, претензиям, обидам и расчесыванию язв". "С публицистической, пропагандистской точки зрения это безошибочный ход: проклятые враги украли нашу цивилизацию, а нас всех убили! Это, правда, уже не история, а психология. На место Вятровича придет другой, и все продолжится в том же духе. Чтобы найти точки соприкосновения, нам всем нужно время и спокойствие", — заключает эксперт.

Кандидат исторических наук Михаил Диунов отмечает, что и до Вятровича институт работал в том же направлении. "Именно Институт национальной памяти выступил одним из главных творцов мифа о голодморе как геноциде украинцев. Виноватыми в этом считаются как бы коммунисты, но в итоге — русские, на которых неофициально возлагается коллективная ответственность за коммунизм. Пропагандистские возможности института подкрепляются всей мощью государства. Его рекомендации фактически обязательны и применяются в СМИ и системе образования. Получилось этакое "ведомство государственной идеологии", — подчеркивает он.

"Украинский институт национальной памяти, созданный в годы, когда борьба с коммунизмом ассоциировалась с антирусской политикой, немедленно превратился в один из главных мозговых центров борьбы с русским прошлым. А поскольку на Украине в равной степени враждебными признаются все политические режимы, начиная с момента отстранения от власти гетмана Мазепы, дерусификация стала главной задачей этого органа", — уточняет историк.