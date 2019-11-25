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РИА Новости

Вино вместо водки: Госдума обсуждает исторический закон

08:00 25.11.2019 (обновлено: 10:15 25.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСбор урожая на винограднике
Сбор урожая на винограднике
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, эта правовая норма призвана не просто поддержать, а фактически воссоздать с нуля целую сельскохозяйственную отрасль. РИА Новости разбиралось, чего не хватает российским виноградарям и виноделам.

Своя лоза ближе к телу

Представляя законопроект на пленарной сессии, депутат Геннадий Онищенко отметил, что развитие виноградарства и виноделия в России снизит потребление чистого алкоголя в стране и сделает нацию здоровее, избавив граждан от "этиленового угара". Но отрасль нуждается в комплексном правовом регулировании, которого раньше просто не было.
"В Грузии и Молдавии есть аналогичные законы. И это позволило им не только выйти на российский рынок, но и представлять свою винодельческую продукцию в европейских и американских странах. Их опыт убеждает нас в необходимости принять наш российский закон", — подчеркнул парламентарий.
Законопроект уточняет термины, применяемые в виноградарстве и виноделии, а также определяет направления государственной политики для поддержки отрасли, практически уничтоженной в середине 1980-х. Геннадий Онищенко напомнил, что в одном Крыму в советские времена виноградники занимали 110 тысяч гектаров. Сейчас — всего около 18 тысяч.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
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Киселев назвал принятие в I чтении законопроекта о виноделии вдохновляющим
В соответствии с новым законом виноградарские и винодельческие хозяйства смогут создавать не только крупные предприятия, аккредитованные госорганами, но и небольшие фермерские хозяйства, организованные предпринимателями.
Более того, хозяйства, развивающие виноградарство и виноделие, получат прямую финансовую помощь государства — им компенсируют расходы на закупку посадочного материала, организацию виноградных питомников, обновление специального оборудования и многое другое.
Также выделят средства на научные исследования и разработки, способствующие развитию отечественной школы виноделия, возрождению селекции и базы знаний, фактически утраченных вместе с отраслью.

"Нам проблематично содержать собственную научную базу и свою школу мы должны развивать на основе уже существующих учреждений: НИИ "Магарач" в Ялте, Северокавказский НИИ садоводства и виноградарства, НИИ имени Потапенко в Новочеркасске. В первую очередь на их базе нужно выращивать кадры и привлекать их в науку, а без достойных зарплат сделать этого мы не сможем", — рассказал РИА Новости директор Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Лев Оганесянц.

Для виноградарей предусмотрят особые налоговые режимы и льготы — в частности, в отношении земельных сборов. Производителей вина государство тоже поддержит, но только если они используют российский виноград вместо импортных виноматериалов.
Закон категорически запрещает ряд распространенных ныне технологических приемов — прежде всего изготовление вина из импортного концентрата, консервированного виноматериала, смешивание импортных вин с отечественными. Это избавит прилавки магазинов от некачественных винных напитков.
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Закон о виноделии даст импульс развитию отрасли, заявил председатель ЗСК
Еще один важный вопрос, который регулируется новым законом, неоднократно поднимал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня виноградопригодная земля вообще никак не защищена. Это просто земли сельхозназначения, и нам нужны правовые основания, чтобы не дать ее застраивать. У нас в крае около 30 тысяч гектаров ценнейшей земли непонятно кому принадлежат, перезаложены в банках, включается в черту поселений и передаются под застройку", — говорит он.

В законопроекте закреплено понятие виноградопригодных земель и подразумевается создание специального реестра таких территорий. На них смогут работать лишь виноградарские и винодельческие хозяйства.
Активное участие в подготовке закона принял думский комитет по экономической политике. Его зампред Борис Пайкин предложил сформулировать ко второму чтению поправки, касающиеся дополнительных путей сбыта отечественного вина, в частности разрешить дистанционные продажи через интернет.

Перенять опыт

Пока депутаты обсуждали законопроект, в Москве прошел XXIII Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков, в котором приняли участие представители 17 стран.
Эксперты оценили 340 образцов, в том числе 75 — игристых вин и 131 — виноградных, плодовых и винных напитков. Примечательно, что практически все золотые медали в номинации игристых вин завоевали российские образцы, среди которых — два крымских Cock t'est belle, ставропольский "Сент Мартин де ла Гарриг", Санкт-Петербургское "Наследие мастера "Левъ Голицынъ Коронационное" и другие.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВручение Гран-при и золотой медали XXIII Международного конкурса вин и спиртных напитков представителю АО "Дивноморское"
Вручение Гран-при и золотой медали XXIII Международного конкурса вин и спиртных напитков представителю АО Дивноморское
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вручение Гран-при и золотой медали XXIII Международного конкурса вин и спиртных напитков представителю АО "Дивноморское"
В беседе с РИА Новости эксперты конкурса одобрили идею формирования специального законодательства для виноделия и виноградарства, выразив уверенность в том, что это позволит российским предприятиям выйти на новый уровень качества продукции.
Так, винодел из болгарского Пловдива Борис Кичуков сообщил, что знаком с российским виноделием с середины 90-х годов. "С тех пор ваши специалисты научились производить по-настоящему качественное вино, но без специального закона им будет непросто конкурировать с зарубежными аналогами", — полагает он.

"В Евросоюзе очень много программ поддержки сельскохозяйственного бизнеса, в том числе — винодельческой отрасли. Начинается прямо с земли — мы получаем субсидии на ее обработку, на сбор урожая. Есть программы по виноградникам — нам оплачивают до 80% их стоимости. Банки тоже очень охотно финансируют подобные проекты, причем на льготных условиях", — объяснил Кичуков.

Винодел из Тирасполя Галина Ползикова тоже указала на то, что качество российских вин растет с каждым годом и новый закон поможет им стать еще лучше. "Случаи, когда были претензии к качеству ваших вин, — единичные, в основном у вас очень достойные образцы. Я обратила внимание и на то, что в России растет спрос на сухие вина — вкусы потребителей меняются в лучшую сторону", — добавила эксперт.
Отвечая на вопрос о том, что поможет популяризации российских вин не только внутри страны, но и за рубежом, Ползикова привела в пример Молдавию.

"Развивайте гастрономический туризм. У нас в Молдове это поставлено на поток — люди приезжают на несколько дней, отправляются на экскурсии по виноградникам и заводам, узнают, как наш продукт гармонирует с местной кухней. И в России нет препятствий для этого", — уверена Галина Ползикова.

В свою очередь, президент Союза виноделов Армении Аваг Харутунян в интервью РИА Новости рассказал, что у России есть все шансы воспитать высокую винную культуру, но для этого следует перенести часть производства в маленькие фермерские хозяйства.
"Во многих странах виноделие рассматривается как часть культуры, и вино должно оставаться в духовном поле народа — в России такого никогда не было, но сейчас есть все шансы изменить ситуацию. Чтобы воспитать культуру вина, надо предоставить маленьким предприятиям, в том числе семейным, право самостоятельно изготавливать напитки. Это создаст настоящую рыночную конкуренцию, и виноделы станут соперничать по качеству продукта, а не масштабам бизнеса", — подчеркивает Харутунян.
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Вениамин КондратьевГосдума РФЕвросоюзВячеслав ВолодинГеннадий ОнищенкоГрузияЭкономика
Популярные комментарии
Граждане, не употребляйте алкоголь, особенно водку и пиво. Это яд в чистом виде. А для улучшения демографической ситуации в стране необходимо отказаться и от употребления вина.
25 ноября, 08:24
mmoroz524534
10211015
и сигареты вааааще укрепляют здоровье
25 ноября, 08:12
Валя Петрова
341007
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