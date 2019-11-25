Добрые дела НКО: зачем, если есть государство

Как скучно звучит "социально ориентированные НКО (СОНКО)". Но за этими бесцветными словами — весьма яркие поступки. Когда дела совсем плохи, именно к ним мы бежим за помощью.

Примерно с середины 1990-х они взяли на себя большую часть забот о нас, и государство поддерживает эти инициативы.

Так, может быть, это попытка перенести обязанности государства на третьих лиц?

Нет. Поддерживая СОНКО, государство не отказывается от своих обязанностей и, как и раньше, предоставляет все необходимые услуги, подчеркивает Елена Тополева-Солдунова, директор автономной некоммерческой организации "Агентство социальной информации" (АСИ).

Но во многих сферах нашей жизни предоставление этих услуг было безальтернативно — у человека не было никакого выбора.

"В какой-то момент стало очевидно, что нужна конкуренция. Она стимулирует поставщиков к совершенствованию качества услуг", — подчеркнула Елена Тополева-Солдунова.

В том, что это не попытка заменить государственные расходы, уверен и Денис Бельский, директор АНО "Центр "Добровольцы серебряного возраста" Калининградской области.

"Мы не чувствуем, что на нас пытаются переложить обязанности. Нас слышат и нам помогают. Мы работаем в партнерской и поддерживающей атмосфере", — сказал он.

Подобная "конкуренция" с государством идет только на пользу, также подчеркивает Денис Бельский.

"Мы привносим новые форматы работы и методики, что всегда интересно адекватным и ориентированным на результат властям", — добавил глава АНО "Центр "Добровольцы серебряного возраста".

При этом Бельский подчеркнул, что подобное партнерство требует системной, ответственной и прозрачной работы.

"Как открытую и современную НКО нас это устраивает, и мы очень ценим поддержку от всех — властей, спонсоров, частных жертвователей", — заключил он.

Центр, которым руководит Бельский, помогает пожилым людям не потерять себя, сохранить активность и делиться своим опытом.

Например, в Калининградской области работают программы "Лучшие годы" и "Академия третьего возраста". Пенсионеры не только работают волонтерами, но и получают дополнительные знания. В 2018 и 2019 годах подопечные центра прошли обучение на курсах компьютерной грамотности, и организации не пришлось тратить на это средства, так как эти услуги были оплачены региональным Министерством социальной политики.

Более 600 тысяч рублей из федерального и областного бюджетов направили в регион, благодаря чему 220 серебряных добровольцев прошли обучение, получили экипировку для волонтерских акций. Кроме того, были открыты десять муниципальных центров серебряного добровольчества.

"В нашем случае прямая денежная поддержка очень важна, но не менее важно, что нас слышат, приглашают в консультативные и общественные советы, помогают с доступом к региональным СМИ", — отметил Денис Бельский.

Поддержка "конкурентов"

Объем помощи, ухода, которые нужны людям в нашей стране, настолько велик, что по отдельности ни государство, ни НКО, ни бизнес эту проблему не решат, подчеркнула директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина.

Поэтому государство старается оказать всестороннюю поддержку — финансовую, информационную, консультационную и организационную. Многие получают гранты на реализацию своих проектов.

НКО нуждаются в том же, в чем и бизнес, и культура, и образование, и все прочие части общественной жизни, — в последовательной, понятной стратегии по отношению к себе, отметила глава фонда.

"Это и есть главная поддержка со стороны властей. Вообще работать лучше всего в ситуации, когда удается сотрудничать, вместе решать проблемы", — сказала Елизавета Олескина.

"В конечном итоге должно быть не важно, кто именно оказывает эти самые услуги, важно, чтобы человек получил помощь", — заключила она.

Социальные НКО: кому это нужно?

Эти организации существуют, чтобы сделать нашу жизнь лучше, как бы пафосно это ни звучало. Уход за больными — к ним, борьба за экологию — тоже, развитие и образовательные программы — снова "скучно звучащие" СОНКО. И это только вершина айсберга.

"Услуги (СОНКО. — Прим. ред.) можно поделить, грубо говоря, на две категории. Первая — уникальные, которые другие организации, в том числе государственные, не оказывают. Вторая — услуги, которые уже оказываются органами власти, но НКО считает, что она может привнести что-то новое в процесс, сделать в другом формате, в другом качестве", — рассказала Елена Тополева-Солдунова.

НКО создаются, как правило, снизу, людьми, которые столкнулись с какой-то проблемой и поняли, что хотят решать ее сами или готовы помогать государству в ее решении. Они, в отличие от власть имущих, знают проблему изнутри и могут решить ее максимально хорошо и качественно. Поэтому важно не просто предоставлять порой жизненно важную услугу, но и поддерживать тех, кто может и умеет оказать ее лучше.