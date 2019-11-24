Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ

"Ушла из жизни наша любимая Людмила Алексеевна Вербицкая. С ней как с ректором, а затем президентом СПбГУ связана целая эпоха в истории университета. Она сделала очень многое для создания первой программы либерального образования (Liberal arts) в России. Светлая ей память", - написал Кудрин в Twitter .

Людмила Вербицкая родилась в Ленинграде. В 1958 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности "Русский язык и литература". В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1977 году — докторскую диссертацию на тему "Современное русское литературное произношение (экспериментально-фонетическое исследование)". Вся ее профессиональная деятельность связана с университетом: здесь она прошла путь от лаборанта и младшего научного сотрудника до ректора.