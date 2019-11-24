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РИА Новости

Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ

23:58 24.11.2019
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© Фото : предоставлено ВШЭПрезидент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая
Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая
© Фото : предоставлено ВШЭ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил соболезнования в связи со смертью президента Санкт-Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой, отметив, что с ней связана целая эпоха в истории вуза.
Вербицкая скончалась 24 ноября в Петербурге.

"Ушла из жизни наша любимая Людмила Алексеевна Вербицкая. С ней как с ректором, а затем президентом СПбГУ связана целая эпоха в истории университета. Она сделала очень многое для создания первой программы либерального образования (Liberal arts) в России. Светлая ей память", - написал Кудрин в Twitter.

Людмила Вербицкая родилась в Ленинграде. В 1958 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности "Русский язык и литература". В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1977 году — докторскую диссертацию на тему "Современное русское литературное произношение (экспериментально-фонетическое исследование)". Вся ее профессиональная деятельность связана с университетом: здесь она прошла путь от лаборанта и младшего научного сотрудника до ректора.
Людмила Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ, при ней в университете были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ.
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Людмила ВербицкаяАлексей КудринСанкт-Петербургский государственный университетРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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