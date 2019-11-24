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РИА Новости

Биография Людмилы Вербицкой

23:42 24.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Алексеевна Вербицкая родилась 17 июня 1936 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1958 году окончила Ленинградский (ныне Санкт-Петербургский) государственный университет по специальности "русский язык и литература". Доктор филологических наук (1977).
Вся профессиональная деятельность Людмилы Вербицкой была связана с Ленинградским (ныне Санкт-Петербургским) государственным университетом (СПбГУ).
В 1958-1961 годах она работала старшим лаборантом.
В 1961-1964 годах была аспирантом, по окончании аспирантуры работала младшим научным сотрудником, ассистентом, доцентом.
С 1979 года – профессор кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков филологического факультета, с 1985 года – заведующая кафедрой общего языкознания.
С 1984 года Людмила Вербицкая работала проректором по учебной работе, затем – первым проректором, с мая 1993 года по апрель 1994 года исполняла обязанности ректора. В апреле 1994 года была избрана ректором университета. В 1999 и 2004 годах переизбиралась на этот пост. Первая женщина-ректор СПбГУ.
18 февраля 2008 года Людмила Вербицкая по собственному желанию ушла с должности ректора. По представлению Федерального агентства по образованию была избрана на должность президента СПбГУ.
В 1995 году была избрана действительным членом Российской академии образования (РАО), членом президиума Северо-Западного отделения РАО.
В 1999 году была избрана президентом Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), в 2003 году – президентом Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), в 2007 и 2011 годах переизбиралась на этот пост.
С 2013 по 2018 год занимала пост президента Российской академии образования.
Людмила Вербицкая – автор более 300 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка. Ее труды, посвященные проблемам современного произношения, заложили основы нового направления языкознания – "Произносительная норма и интерференция на фонетическом уровне".
Вербицкая была членом Совета по русскому языку при правительстве РФ, Совета по присуждению премий правительства РФ в области науки и техники, экспертного совета при управлении президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан и др.
Также являлась вице-президентом Российского союза ректоров, членом Совета ректоров вузов Северо-Западного Федерального округа, советником губернатора Санкт-Петербурга по образованию, науке и средствам массовой информации, членом Научно-технического совета при губернаторе Санкт-Петербурга и др. Была заместителем председателя координационного комитета российско-германского форума "Петербургский диалог".
На протяжении многих лет входила в состав Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, а также в состав Координационного совета по взаимодействию с программами и специализированными учреждениями ООН.
Людмила Вербицкая была почетным доктором ряда российских и зарубежных университетов, среди которых Болонский университет, Нью-Йоркский университет, Университет Сока (Япония), Санкт-Петербургский государственный технический университет, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Воронежский университет, Дальневосточный государственный университет и др.
Людмила Вербицкая – лауреат премии президента Российской Федерации в области образования за 2001 год и премии правительства РФ за 2007 год, а также премии 1997 года Королевского юбилейного фонда Великобритании за достижения в области высшего образования. В 2018 году Вербицкой была присуждена премия президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации.
Людмила Вербицкая была награждена орденами Дружбы (1996), Почета (2011), "За заслуги перед Отечеством" I (2016), медалью Столыпина 1-й степени (2018).
Также среди наград Вербицкой французский орден Почетного Легиона, французский орден "Академических пальм" с присвоением звания "командор", Рыцарский Крест Ордена Заслуги Республики Польша, украинский орден княгини Ольги III степени и др.
"Почетный гражданин Санкт-Петербурга" (2006). Международный астрономический союз присвоил малой планете №7451 имя "Вербицкая".
24 ноября 2019 года стало известно, что Людмила Вербицкая скончалась.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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СПбГУЛюдмила ВербицкаяСанкт-Петербургский государственный университетРоссияСправкиОбщество
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