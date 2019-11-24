Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Петербурге умерла почетный президент Российской академии образования и бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая, сообщил президент РАО Юрий Зинченко.
"Сегодня ушла из жизни... Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор. Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы", — сказал он РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 22 сентября 2016
Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 22 сентября 2016
Зинченко отметил, что Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь главы государства.
"Владимир Путин к ней тоже периодически обращался, чтобы уточнить, как и что правильно произносить, как правильно использовать русский язык, в том числе в своей деятельности", — сказал президент РАО.
«У Людмилы Алексеевны что ни спросишь, она в ту же секунду - все знает»: Умерла экс-ректор СПБГУ, филолог Людмила Вербицкая. Человек, которому Путин звонил с борта самолета, чтобы проконсультироваться по поводу ударения в слове pic.twitter.com/9IQlzhBX9Y— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 ноября 2019 г.
Информацию о смерти бывшего ректора СПбГУ агентству подтвердили в вузе.
Вербицкая — советский и российский лингвист-русист. В 1994 году стала первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 2010 года — деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛюдмила Вербицкая на презентации первого тома "Большого словаря церковнославянского языка Нового времени" в Храме Христа Спасителя
Людмила Вербицкая на презентации первого тома "Большого словаря церковнославянского языка Нового времени" в Храме Христа Спасителя
В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом Российской академии образования.
Она была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
В 1996 году ей вручили орден Дружбы, а в 2011-м — орден Почета. Вербицкая также была кавалером ордена Почетного легиона Франции, ордена Академический пальм (Франция), ордена Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени (Украина).
© Фото : предоставлено ВШЭПрезидент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая
© Фото : предоставлено ВШЭ
Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая