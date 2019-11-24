Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-24T23:39+0300
https://ria.ru/20191124/1561537538.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/49817/79/498177961_0:0:3056:1720_1036x0_80_0_0_c2331af80582096e83aba021c2270c0d.jpg
РИА Новости

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

22:18 24.11.2019 (обновлено: 23:39 24.11.2019)
97317
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
Вице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Петербурге умерла почетный президент Российской академии образования и бывший ректор СПбГУ Людмила Вербицкая, сообщил президент РАО Юрий Зинченко.
"Сегодня ушла из жизни... Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор. Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы", — сказал он РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 22 сентября 2016
Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 22 сентября 2016
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 22 сентября 2016
Зинченко отметил, что Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь главы государства.
"Владимир Путин к ней тоже периодически обращался, чтобы уточнить, как и что правильно произносить, как правильно использовать русский язык, в том числе в своей деятельности", — сказал президент РАО.
Информацию о смерти бывшего ректора СПбГУ агентству подтвердили в вузе.
Вербицкая — советский и российский лингвист-русист. В 1994 году стала первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 2010 года — деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛюдмила Вербицкая на презентации первого тома "Большого словаря церковнославянского языка Нового времени" в Храме Христа Спасителя
Людмила Вербицкая на презентации первого тома Большого словаря церковнославянского языка Нового времени в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Людмила Вербицкая на презентации первого тома "Большого словаря церковнославянского языка Нового времени" в Храме Христа Спасителя
В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом Российской академии образования.
Она была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".
В 1996 году ей вручили орден Дружбы, а в 2011-м — орден Почета. Вербицкая также была кавалером ордена Почетного легиона Франции, ордена Академический пальм (Франция), ордена Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени (Украина).
© Фото : предоставлено ВШЭПрезидент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая
Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая
© Фото : предоставлено ВШЭ
Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая
291513373756
Обсудить 15
Людмила ВербицкаяСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Ей был 81 год. Почему у нас с таких высоких должностей выносят чиновников только вперёд ногами?
24 ноября, 22:40
Будущее Страны
18301216
Без помощи коллег?! Удивительно...
24 ноября, 22:39
Даша Степанова
3410111
Рекомендуем
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Блюда на шведском столе
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
У Земли когда-то были кольца, как у Сатурна
Недоизученная планета. Странные и неожиданные факты о Земле
Строительство газопровода Северный поток-2
США намерены блокировать "Северный поток — 2" через военный бюджет
Семейный клуб, работающий по методике Марии Монтессори
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Московский Кремль
Синоптики пообещали "пушкинскую" погоду в Москве
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Оренбургской области
Появилось видео с места ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с моряками в Очакове
Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Самолет в аэропорту
Пилот рейса "Москва — Анапа" умер после посадки в Ростове-на-Дону
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
22:24Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Лента новостейМолния