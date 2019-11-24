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РИА Новости

Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте

23:11 24.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГорняки в шахте
Горняки в шахте
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте №1 в Ухте в Коми, они не выходят на связь, сообщает пресс-служба МЧС России.
Согласно сообщению, в 20.35 мск поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта".
"По предварительной информации, всего в шахте находилось 45 человек, 33 человека выведены на поверхность, девять человек остаются в шахте на безопасном расстоянии от места происшествия, отсутствует связь с тремя рабочими", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте работают 13 человек и три единицы техники.
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МЧС РФКомиУхтаРоссияПроисшествия
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