В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека

КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы в воскресенье в Киевской области, сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Ранее в воскресенье Кулеба попал в ДТП в поселке Чабаны в Киевской области. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил, что за рулем автомобиля был уполномоченный президента, кроме того, он присоединил к посту видео, на котором видно, что авто, в котором якобы ехал Кулеба, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
"Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении", - сообщается на сайте.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное дело по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
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Сам Кулеба поблагодарил всех, кто беспокоится о его состоянии и его детей.
"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Благодарю за понимание. Спасибо за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", - написал он в Facebook.