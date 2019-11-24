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РИА Новости

Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты

22:36 24.11.2019 (обновлено: 22:45 24.11.2019)
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© Фото : предоставлено ВШЭПрезидент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая
Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая
© Фото : предоставлено ВШЭ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ушедшая из жизни знаменитый филологи почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая была главным русистом планеты, заявил РИА Новости президент РАО Юрий Зинченко.
Представитель СПбГУ ранее сообщил о смерти президента вуза Людмилы Вербицкой.

Сегодня ушла из жизни... Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор. Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы.

Декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Зинченко
Юрий Зинченко
президент Российской академии образования
По его словам, она скончалась в Санкт-Петербурге. Все траурные мероприятия должны состояться в среду.
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Юрий ЗинченкоЛюдмила ВербицкаяСанкт-Петербургский государственный университетРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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