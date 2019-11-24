Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ушедшая из жизни знаменитый филологи почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая была главным русистом планеты, заявил РИА Новости президент РАО Юрий Зинченко.
Представитель СПбГУ ранее сообщил о смерти президента вуза Людмилы Вербицкой.
Сегодня ушла из жизни... Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор. Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы.
По его словам, она скончалась в Санкт-Петербурге. Все траурные мероприятия должны состояться в среду.