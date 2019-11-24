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РИА Новости

Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности

20:25 24.11.2019
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© Flickr / JoiСамолет авиакомпании Finnair
Самолет авиакомпании Finnair
© Flickr / Joi
ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя — РИА Новости. Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.
В Финляндии с 11 ноября продолжается забастовка почтальонов, работающих днем. Неоднократные переговоры почтальонов и их работодателей ни к чему не привели и зашли в тупик. В четверг вопрос забастовки вышел на правительственный уровень. Разрешением ситуации занимается министр местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпа Паатеро. Основа спора - перевод почтальонов из одного юридического лица почтовой организации в другое, а вместе с этим и переход почтальонов в другой профсоюз.
"Поскольку стороны не достигли соглашения, Finnair теперь вынуждена отменять рейсы в понедельник. Finnair уже отменила 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября, и с утра понедельника, 25 ноября, и теперь отменит примерно 250 рейсов в понедельник. Список отмененных рейсов и информацию для клиентов можно найти на сайте компании", - говорится в сообщении.
В понедельник Finnair выполняет 377 рейсов, но сможет выполнить около 120 из них.
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Отменены в том числе часть рейсов в Москву и Санкт-Петербург.
В частности, отменен рейс AY720 из Москвы в Хельсинки с вылетом в 6.50 и рейс AY704 из Санкт-Петербурга в 6.45.
"Finnair не является стороной в споре, связанном с забастовкой солидарности, однако ее последствия в настоящее время серьезно нарушают планы более 20 тысяч клиентов Finnair", - заявил главный операционный директор Finnair Яакко Шильдт.
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ФинляндияХельсинкиFinnairВ мире
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