Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности

ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя — РИА Новости. Авиакомпания Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.

Финляндии с 11 ноября продолжается забастовка почтальонов, работающих днем. Неоднократные переговоры почтальонов и их работодателей ни к чему не привели и зашли в тупик. В четверг вопрос забастовки вышел на правительственный уровень. Разрешением ситуации занимается министр местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпа Паатеро. Основа спора - перевод почтальонов из одного юридического лица почтовой организации в другое, а вместе с этим и переход почтальонов в другой профсоюз.

"Поскольку стороны не достигли соглашения, Finnair теперь вынуждена отменять рейсы в понедельник. Finnair уже отменила 26 рейсов с вечера воскресенья, 24 ноября, и с утра понедельника, 25 ноября, и теперь отменит примерно 250 рейсов в понедельник. Список отмененных рейсов и информацию для клиентов можно найти на сайте компании", - говорится в сообщении.

В понедельник Finnair выполняет 377 рейсов, но сможет выполнить около 120 из них.

Отменены в том числе часть рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

В частности, отменен рейс AY720 из Москвы в Хельсинки с вылетом в 6.50 и рейс AY704 из Санкт-Петербурга в 6.45.