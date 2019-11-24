В Нижегородской области загорелся склад с продуктами

"Поступила информация о пожаре на складе для хранения продуктов на улице Войкова. Размер горящего здания – 40 на 20 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, склад горит по всей площади - 800 квадратных метров. В 19.45 мск возгорание удалось локализовать. По предварительным данным, информации о погибших и пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечены 19 человек и шесть единиц техники.