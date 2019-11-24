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РИА Новости

В Нижегородской области загорелся склад с продуктами

20:21 24.11.2019
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© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Андрей Попов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Склад с продуктами загорелся на площади 800 квадратных метров в городском округе Кулебаки Нижегородской области, возгорание удалось локализовать, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступила информация о пожаре на складе для хранения продуктов на улице Войкова. Размер горящего здания – 40 на 20 метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, склад горит по всей площади - 800 квадратных метров. В 19.45 мск возгорание удалось локализовать. По предварительным данным, информации о погибших и пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечены 19 человек и шесть единиц техники.
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МЧС РФКулебакиНижегородская областьРоссияПроисшествия
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