В Финляндии пройдут забастовки солидарности с почтальонами

ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя — РИА Новости. Решения трудового спора между почтальонами Решения трудового спора между почтальонами Финляндии , работающими днем, и работодателями в воскресенье не было найдено, сообщила журналистам государственный посредник Вуокко Пиеккала на брифинге, который транслировали финские СМИ.

В связи с этим в понедельник состоятся все объявленные ранее забастовки солидарности, которые затронут общественный транспорт столичного региона Финляндии, рейсы авиакомпании Finnair , паромное сообщение, работу железной дороги, промышленных предприятий и других организаций.

В Финляндии с 11 ноября продолжается забастовка почтальонов, работающих днем. Неоднократные переговоры почтальонов и их работодателей ни к чему не привели и зашли в тупик. В четверг вопрос забастовки вышел на правительственный уровень. Разрешением ситуации занимается министр местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпа Паатеро. Основа спора - перевод почтальонов из одного юридического лица почтовой организации в другое, а вместе с этим и переход почтальонов в другой профсоюз.

Общественный транспорт столичного региона поддержит почтальонов суточной забастовкой с 3.00 понедельника.

"Профсоюз работников автомобильной и транспортной отрасли объявил, что поддержит трудовой спор с почтой забастовкой солидарности, начинающейся в понедельник, 25 ноября в 3.00. Это окажет значительное влияние на работу муниципальной транспортной компании HSL", - говорится в сообщении HSL. Также отмечается, что забастовка продлится сутки.

Авиакомпания Finnair будет вынуждена отменить десятки рейсов, сообщал ранее перевозчик.

"Профсоюз работников авиационной отрасли опубликовал предварительное уведомление о возможной забастовке солидарности, связанной с трудовым спором в финской почтовой службе Posti, в понедельник, 25 ноября. Забастовка солидарности затронет многие из наших важнейших операций, включая наземное обслуживание и обслуживание клиентов в аэропорту Хельсинки, а также наши услуги общественного питания и технические операции. Finnair не является участником спора", - сообщает перевозчик.

Всем клиентам, совершающим перелеты 25 ноября, перевозчик предложил поменять даты вылета, если это возможно.

Профсоюз моряков начнет забастовку утром в понедельник.

"Грузовые и пассажирские суда, под флагом Финляндии и прибывающие в финские порты, в понедельник после 6.00 останутся в портах и больше не будут сопровождаться членами профсоюза моряков Финляндии. Вместо этого они выполняют свои обычные обязанности, находясь в порту", - говорится в сообщении профсоюза моряков.