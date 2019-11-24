Эксперт оценил заявления Киева о "кошмарящей" Европу базе в Крыму

"Если кратко, то ситуация выглядит зеркально. Весь "украинский" период Крым пытались сделать военной базой НАТО – это регулярные визиты иностранных военных флотов, регулярные совместные учения, где Россия выступает в качестве вероятного противника, появление в Севастополе и Крыму представительств ряда международных правозащитных и благотворительных организаций т.д. И все для противостояния всего блока России, как точка входа и контроля территории - Крым и Севастополь. Единственным препятствием реализации планов НАТО в Крыму был Черноморский флот. 2014 год – год, который пресек развитие НАТО в Крыму", - сказал Ганин.