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РИА Новости

Эксперт оценил заявления Киева о "кошмарящей" Европу базе в Крыму

19:42 24.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМРК "Самум" во время парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России
МРК Самум во время парада кораблей в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Заявления военного руководства Украины о стремлении РФ "кошмарить" Европу зеркальны реальной ситуации, которая складывалась все годы, когда Крым не был территорией России, заявил РИА Новости политолог, эксперт по безопасности Ян Ганин.
Ранее глава генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Крым нужен РФ для "господства в Средиземном море", а российская военная база на полуострове будет "кошмарить всю Европу и Северную Африку".
"Если кратко, то ситуация выглядит зеркально. Весь "украинский" период Крым пытались сделать военной базой НАТО – это регулярные визиты иностранных военных флотов, регулярные совместные учения, где Россия выступает в качестве вероятного противника, появление в Севастополе и Крыму представительств ряда международных правозащитных и благотворительных организаций т.д. И все для противостояния всего блока России, как точка входа и контроля территории - Крым и Севастополь. Единственным препятствием реализации планов НАТО в Крыму был Черноморский флот. 2014 год – год, который пресек развитие НАТО в Крыму", - сказал Ганин.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ситуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныЕвропаКрымСевастопольРоссияБезопасностьВ мире
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