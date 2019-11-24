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РИА Новости

В России оценили заявление генерала ВСУ о "кошмарящем Европу" Крыме

19:25 24.11.2019 (обновлено: 19:46 24.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака, назвавшего Крым военной базой, которая призвана "кошмарить всю Европу и Северную Африку". Парламентарии напомнили украинскому генералу, что полуостров нужен России в другом качестве: как исторически неотъемлемая ее часть. Подробнее — в материале РИА Новости.

Африке не угрожаем

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя слова Хомчака, отметил, что Россия нацелена исключительно на обеспечение собственной безопасности, а в Европе и Африке понимают, что угрозы со стороны Москвы нет.
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При этом он назвал заявление главы украинского генштаба русофобским выпадом.
"К большому сожалению, сегодня к власти на Украине приходят люди, которые не знают истории и не обращают внимания на волеизъявления людей, проживающих на территории Крыма", — цитирует его RT.

"Профессиональная неотесанность"

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что высказывание Хомчака демонстрирует "профессиональную неотесанность" украинского командования.
"Возможно, глава генштаба ВС Украины находится под воздействием наступательных доктрин, популярных в Киеве, но хочу заметить, что еще существуют доктрины оборонительные и Крым этому яркий пример", — отметил он.
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Также парламентарий подчеркнул, что Россия не пытается "лезть в Средиземноморье", как утверждал украинский генерал, но и нежеланных гостей оттуда не приветствует.

Крым надежно защищен

Сенатор Сергей Цеков отметил, что с Крымом связаны многие важнейшие факты в истории России, в том числе и крещение князя Владимира. Он добавил, что полуостров — это первая христианская земля на территории страны.
"Крым по многим причинам нужен России, но не по той, о которой толкует Хомчак. Крым — это историческая часть российской территории", — пояснил он.
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Парламентарий добавил, что полуостров находится под надежной защитой.
"Как раз укрепление обороноспособности Крыма является ответом на действия Украины и НАТО. Вели бы они себя миролюбиво, не были бы такими агрессивными, не продвигали бы НАТО на восток к границам Российской Федерации, может быть, и было бы все по-другому", — подчеркнул Цеков.

"Где Средиземное море?"

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал сравнение полуострова с угрожающей Европе и Африке базой выдумкой. Он задался вопросом, осознают ли в Киеве, где Крым, а где Средиземное море.
"Там совершено не понимают географию и то, что они болтают. Все это вызывает лишь чувство брезгливости", — заявил он РИА Новости.
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Фикс добавил, что у крымских властей достаточно дел и они не отвлекаются на подобные высказывания украинской стороны.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти организовали волеизъявление граждан после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Руслан ХомчакРуслан БальбекСергей ЦековГосдума РФРоссияУкраинаВиктор ВодолацкийВооруженные силы УкраиныВ мире
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