Джонсон опроверг сообщения СМИ о сокращениях в британской армии

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о планирующемся сокращении численности сухопутных сил.
"Я поясню: мы ни в какой форме не будем сокращать численность наших вооруженных сил, мы сохраним их численность. Мы увеличиваем финансирование наших вооруженных сил, мы сохраняем наше обязательство в рамках НАТО о 2% расходов. На самом деле мы будем увеличивать финансирование на 0,5% в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет. Потому что мы верим в наши вооруженные силы", - заявил Борис Джонсон. Прямую трансляцию его выступления вел телеканал Sky News.
Ранее газета Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что с целью уменьшения расходов численность британской армии в скором времени может быть сокращена. Издание сообщило, что Великобритания намерена продолжить выделять на оборонные цели более 2% от ВВП, однако, по словам источников в оборонной сфере, в настоящее время ведутся обсуждения о сокращении численности армии. Отмечается, что ее планируется уменьшить до 60-65 тысяч человек, в то время как в настоящее время британская армия насчитывает 73 тысячи человек.
Источники издания также сообщили, что среди начальников штабов вооруженных сил ведутся дискуссии о том, чтобы вывести один из новейших авианосцев в резерв или передать его в аренду войскам США с целью сокращения расходов.