Детский омбудсмен Украины находится в реанимации после серьезного ДТП

КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Уполномоченный президента Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье издание "Зеркало недели" со ссылкой на информированный источник.

"Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии", - сообщает издание.

По данным источника, с Кулебой были старший сын Тимофей (находится в очень тяжелом состоянии в реанимации) и младший сын Елисей. Другие подробности происшествия неизвестны.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко позже подтвердил, что Кулеба вместе с сыновьями пострадали в аварии в Киевской области. "К сожалению, 24 ноября в 13.30 (14.30 мск - ред.) в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области житель села Гатное... без постоянного места работы, управляя микроавтобусом Volkswagen, на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Николая Кулебы... уполномоченного президента Украины по правам ребенка", - написал Геращенко в Facebook.

Кроме того, он присоединил к посту видео момента ДТП, на котором видно, что Toyota выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора.