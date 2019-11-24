Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-24T18:01+0300
https://ria.ru/20191124/1561533258.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152559/47/1525594724_0:225:3077:1956_1036x0_80_0_0_2bcfe36ae13cf22e5576a2f4fe8dbee4.jpg
РИА Новости

В Крыму ответили на заявление Киева о "кошмарящей" Европу военной базе

18:01 24.11.2019
20062
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПразднование Дня ВМФ в Севастополе
Празднование Дня ВМФ в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал выдумками сравнение полуострова с российской военной базой.
Ранее глава генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Крым нужен РФ для "господства в Средиземном море", а российская военная база на полуострове будет "кошмарить всю Европу и Северную Африку".
"Это все их очередные выдумки. Где Крым, а где Средиземное море? Причем здесь одно к другому. Там совершено не понимают географию и то, что они болтают. Все это вызывает лишь чувство брезгливости. Они видимо ляпают языком, лишь бы ляпать. У нас есть чем заниматься и мы на них не отвлекаемся", - сказал РИА Новости Фикс.
Вице-спикер посоветовал генштабу Украины лучше думать, как наладить добрососедские отношения с Россией и что сделать, чтобы прекратить войну на Донбассе против своего народа.
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе в Киеве
4 октября, 08:00
В какую новую войну втянут Зеленского
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>

Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
23 ноября, 18:13
"Лучше бы молчали". Глава Крыма предложил подарить Украине унитазы
130131125
Обсудить 4
Руслан ХомчакСитуация на УкраинеЕфим ФиксВооруженные силы УкраиныЕвропаКрымСевастопольУкраинаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Пора сдаться американцам, они у нас демократию установят, приёмников выгонят, дороги построят и ж/д чтобы нефть качать, Москву разгонят... Короче пора
24 ноября, 19:32
netbaranov
4001110
Рекомендуем
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Блюда на шведском столе
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Строительство газопровода Северный поток-2
США намерены блокировать "Северный поток — 2" через военный бюджет
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
У Земли когда-то были кольца, как у Сатурна
Недоизученная планета. Странные и неожиданные факты о Земле
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Оренбургской области
Появилось видео с места ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Евгений Балицкий
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Московский Кремль
Синоптики пообещали "пушкинскую" погоду в Москве
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Семейный клуб, работающий по методике Марии Монтессори
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с моряками в Очакове
Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
22:24Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Лента новостейМолния