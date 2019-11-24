Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Поклонская ранее заявила, что гастроли украинских музыкантов помогут нормализовать отношения между Москвой и Киевом, а София Ротару, Нино Катамадзе Лайма Вайкуле имеют право на любое мнение о российской политике. Депутат отметила, что в любое время ждет Ротару на кофе, чтобы обсудить, с чем конкретно она не согласна.

Пушков в ответ на это напомнил о цитате Катамадзе, в которой она назвала Москву "оккупантом" и подчеркнула, что никогда не пела на русском языке. Певица также отказалась выступать в России.

"Кто считает, что после этого ее следует приглашать петь в России и готов пригласить ее на чашечку кофе, — лайк. Кто против – ретвит", — написал Пушков.

Сообщения о запланированных в России выступлениях Ротару вызвали широкий общественный резонанс, так как в прошлом году певица отменила участие в "Песне года". Так сенатор Валерий Рязанский заявил, что лучшим ответом для "приезжающих заработать" артистов будут пустые места в зале. При этом в защиту певицы высказались многие ее коллеги, включая Льва Лещенко, Владимира Винокура, Юрия Лозу и Иосифа Пригожина.