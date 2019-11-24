Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Поклонская ранее заявила, что гастроли украинских музыкантов помогут нормализовать отношения между Москвой и Киевом, а София Ротару, Нино Катамадзе и Лайма Вайкуле имеют право на любое мнение о российской политике. Депутат отметила, что в любое время ждет Ротару на кофе, чтобы обсудить, с чем конкретно она не согласна.
Пушков в ответ на это напомнил о цитате Катамадзе, в которой она назвала Москву "оккупантом" и подчеркнула, что никогда не пела на русском языке. Певица также отказалась выступать в России.
"Кто считает, что после этого ее следует приглашать петь в России и готов пригласить ее на чашечку кофе, — лайк. Кто против – ретвит", — написал Пушков.
23 ноября, 19:01КультураЛоза объяснил отношение Ротару к России и Украине
Сообщения о запланированных в России выступлениях Ротару вызвали широкий общественный резонанс, так как в прошлом году певица отменила участие в "Песне года". Так сенатор Валерий Рязанский заявил, что лучшим ответом для "приезжающих заработать" артистов будут пустые места в зале. При этом в защиту певицы высказались многие ее коллеги, включая Льва Лещенко, Владимира Винокура, Юрия Лозу и Иосифа Пригожина.
Представитель Ротару Сергей Лавров ранее опроверг сообщения СМИ о стремлении артистки заработать во время грядущего выступления в Москве. По его словам, Ротару выступит бесплатно. Он также заявил, что певица не перечисляла деньги ВСУ. Лавров подчеркнул, что в прошлом году Ротару отменила участие в программе "Песня года", так как мужчины из команды певицы не смогли бы выехать с территории Украины из-за введения военного положения.
23 ноября, 19:36Концертный директор Ротару: травля певицы – это заказ