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РИА Новости

В Совфеде объяснили главе генштаба ВСУ, зачем России нужен Крым

17:34 24.11.2019 (обновлено: 17:45 24.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредставитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Крым нужен России как ее составная неотъемлемая историческая территория, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков, комментируя слова главы генштаба ВС Украины о цели РФ "господствовать в Средиземном море" с помощью полуострова.
Ранее глава генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Крым нужен РФ для "господства в Средиземном море", а российская военная база на полуострове будет "кошмарить всю Европу и Северную Африку".
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"Крым по многим причинам нужен России, но не по той, о которой толкует Хомчак. Крым – это историческая часть российской территории. Крым вернулся в состав России по доброй воле. С Крымом связаны многие важнейшие исторические факты в истории нашего отечества, в том числе и крещение князя Владимира. Крым – это первая христианская земля на территории современной России. Крым – это историческая земля, которая должна принадлежать России", - сказал РИА Новости Цеков.
Он подчеркнул, что если говорить о военных целях, то никого Россия "кошмарить не собирается", речь идет только об укреплении обороноспособности полуострова.
"Крым очень эффективно защищен. Как раз укрепление обороноспособности Крыма является ответом на действия Украины и НАТО. Вели бы они себя миролюбиво, не были бы такими агрессивными, не продвигали бы НАТО на восток к границам Российской Федерации, может быть, и было бы все по-другому. Как говорится, нечего на зеркало пенять", - сказал сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Руслан ХомчакВооруженные силы УкраиныСергей ЦековКрымУкраинаПолитика
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