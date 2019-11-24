В Совфеде объяснили главе генштаба ВСУ, зачем России нужен Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Крым нужен России как ее составная неотъемлемая историческая территория, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков , комментируя слова главы генштаба ВС Украины о цели РФ "господствовать в Средиземном море" с помощью полуострова.

Ранее глава генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Крым нужен РФ для "господства в Средиземном море", а российская военная база на полуострове будет "кошмарить всю Европу и Северную Африку".

"Крым по многим причинам нужен России, но не по той, о которой толкует Хомчак. Крым – это историческая часть российской территории. Крым вернулся в состав России по доброй воле. С Крымом связаны многие важнейшие исторические факты в истории нашего отечества, в том числе и крещение князя Владимира. Крым – это первая христианская земля на территории современной России. Крым – это историческая земля, которая должна принадлежать России", - сказал РИА Новости Цеков.

Он подчеркнул, что если говорить о военных целях, то никого Россия "кошмарить не собирается", речь идет только об укреплении обороноспособности полуострова.

"Крым очень эффективно защищен. Как раз укрепление обороноспособности Крыма является ответом на действия Украины и НАТО. Вели бы они себя миролюбиво, не были бы такими агрессивными, не продвигали бы НАТО на восток к границам Российской Федерации, может быть, и было бы все по-другому. Как говорится, нечего на зеркало пенять", - сказал сенатор.