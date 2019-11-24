Пригожин вступился за Ротару после скандала с концертами в России

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин выступил в защиту Софии Ротару после того, как ее запланированные гастроли в России спровоцировали скандал. Об этом сообщил телеканал "Звезда".
Пригожин подчеркнул, что Ротару очень тепло относится к своим российским слушателям и никогда не отзывалась о России плохо.
По его словам, скандал вокруг ее выступлений – попытка поставить певицу в безвыходную ситуацию.
"Лично у меня это вызывает негодование. Она народная артистка, ей надо дать работать, зачем ее колбасить? Неважно, за деньги она выступает или нет, что ей теперь бесплатно петь, что ли?" - заявил продюсер.
Он также обратил внимание, что сама исполнительница никак не реагирует на заявления вокруг ее выступлений.
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Сообщения о приглашении Ротару выступить в России вызвали неоднозначную реакцию. Так, например сенатор Алексей Пушков заявил, что в России устали от гастролеров, которые "приезжают делать деньги, а дома клянут ее почем зря". По его словам, приезду певицы будут не очень рады. При этом депутат Наталья Поклонская назвала гастроли украинских исполнителей в России и наоборот отличным шагом для нормализации отношений.
Представитель артистки Сергей Лавров ранее рассказал, что сообщения в СМИ о стремлении артистки заработать во время грядущего выступления в Москве не соответствуют действительности. По его словам, это будет "бесплатное мероприятие". Он также опроверг слухи о том, что Ротару пожертвовала ВСУ определенную сумму денег. Лавров подчеркнул, что в прошлом году Ротару отменила свое участие в программе "Песня года", так как мужчины из команды певицы не смогли бы выехать с территории Украины из-за введения военного положения.