Пригожин вступился за Ротару после скандала с концертами в России

Пригожин подчеркнул, что Ротару очень тепло относится к своим российским слушателям и никогда не отзывалась о России плохо.

По его словам, скандал вокруг ее выступлений – попытка поставить певицу в безвыходную ситуацию.

"Лично у меня это вызывает негодование. Она народная артистка, ей надо дать работать, зачем ее колбасить? Неважно, за деньги она выступает или нет, что ей теперь бесплатно петь, что ли?" - заявил продюсер.

Он также обратил внимание, что сама исполнительница никак не реагирует на заявления вокруг ее выступлений.

Сообщения о приглашении Ротару выступить в России вызвали неоднозначную реакцию. Так, например сенатор Алексей Пушков заявил, что в России устали от гастролеров, которые "приезжают делать деньги, а дома клянут ее почем зря". По его словам, приезду певицы будут не очень рады. При этом депутат Наталья Поклонская назвала гастроли украинских исполнителей в России и наоборот отличным шагом для нормализации отношений.