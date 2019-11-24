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РИА Новости

Механик объяснил, почему затонувший около Одессы танкер не подавал SOS

16:37 24.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТанкер "Делфи" под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Экипаж затонувшего в Одесском заливе танкера "Делфи" не подавал сигнал SOS, поскольку на судне не было электричества, сообщил старший механик судна Константин Михайленко.
Ранее стало известно, что танкер под флагом https://ria.ru/location_Moldova сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма. Как сообщило украинское интернет-издание "Думская", танкер "Делфи" сел на мель в ночь на пятницу, на борту был экипаж из трех человек. Его эвакуировали в пятницу. В Морском агентстве Молдавии заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики больше года назад.
"Судно было полностью пустым, без груза. Максимальный экипаж у этого судна — пять человек, но втроем мы полностью обеспечивали его функционирование. Мы в Южном стояли в ожидании, и нас сорвало. Правда, один буй мы еще раньше потеряли. Мы не подавали сигнал SOS, так как нечем было подавать — судно было полностью обесточено. Еще аккумуляторы до часов пяти утра работали, и связь была, но мы даже не знали, где находились", - сказал Михайленко местному изданию "Думская".
По его словам, к танкеру из-за погоды не могли подойти буксиры.
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма. 22 ноября 2019
22 ноября, 16:57
Экипаж севшего на мель в Одесском заливе танкера эвакуировали
"Прятались мы на судне до последнего на мостике. Когда лежали уже на борту, то часть мостика затапливало. Помощь была постоянно на связи. Электричества не было, потому что судно было обесточено из-за шторма. Топливо перемешалось с водой. Без водолазов мы бы оттуда не выбрались, спасибо им. Огромное спасибо спасателям и врачам. Если бы не они, то не знаю, как бы все закончилось", - добавил Михайленко.
По данным журналистов издания, двое членов экипажа остаются в больнице. Капитану судна Анатолию Слынько медики поставили диагноз "общее переохлаждение", его состояние оценивают как средне-тяжелое. У Михайленко острый трахеобронхит.
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма. 22 ноября 2019
22 ноября, 13:22
Танкер, севший на мель в Одессе, был лишен права ходить под флагом Молдавии
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