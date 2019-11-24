Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-24T17:04+0300
https://ria.ru/20191124/1561531593.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155959/47/1559594708_0:159:3076:1889_1036x0_80_0_0_1fa4b3b6bb66e7f5062243f7b5eec63a.jpg
РИА Новости

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл на учения в ЮАР

16:21 24.11.2019 (обновлено: 17:04 24.11.2019)
7013
© РИА Новости / Геннадий Мельник Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер Маршал Устинов
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Кейптаун для участия в морских учениях с военными моряками Китая и ЮАР, сообщил начальник пресс-службы Северного флота, капитан первого ранга Вадим Серга.
В ходе учений североморцы во взаимодействии с иностранными коллегами отработают противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие.
Ракетный крейсер Маршал Устинов
14 ноября, 13:50
Россия проведет морские учения с Китаем и ЮАР
"Перед прибытием в порт корабль выполнил салют наций из 21 артиллерийского залпа", — сказал Серга.
Экипаж крейсера встречали военные моряки ЮАР. Планируется, что российские моряки пробудут в Южно-Африканской Республике несколько дней. Они пополнят запасы пресной воды и продовольствия.
Средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406, сопровождающие крейсер в дальнем походе в Атлантику, зайдут в Кейптаун в воскресенье вечером.
Горящий танкер в Оманском заливе
17 августа, 08:00
Операция "Страж". Какие флоты готовы к войне на главном морском пути мира
229523013
Обсудить 8
Вадим СергаМаршал Устинов (крейсер)КейптаунКитайЮАРБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Корабль цель которого уничтожать авианосцы, будет веселить пигмеев
24 ноября, 17:06
BABen Ali
1000018
Крейсер прибыл на учения и у некоторых уже рвануло))
24 ноября, 17:28
Вестник С Полей
1421000
Рекомендуем
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
В "Аэрофлоте" прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа
Пригород Дамаска Дума
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии
Строительство газопровода Северный поток-2
США намерены блокировать "Северный поток — 2" через военный бюджет
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
У Земли когда-то были кольца, как у Сатурна
Недоизученная планета. Странные и неожиданные факты о Земле
Блюда на шведском столе
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Японию
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Семейный клуб, работающий по методике Марии Монтессори
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Оренбургской области
Появилось видео с места ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Военные корабли в бухте Севастополя
Глава украинского Генштаба заявил о "кошмарящей" Европу базе в Крыму
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Московский Кремль
Синоптики пообещали "пушкинскую" погоду в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
22:24Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Лента новостейМолния