Ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл на учения в ЮАР

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Кейптаун для участия в морских учениях с военными моряками Китая и ЮАР, сообщил начальник пресс-службы Северного флота, капитан первого ранга Вадим Серга.
В ходе учений североморцы во взаимодействии с иностранными коллегами отработают противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие.
14 ноября, 13:50Россия проведет морские учения с Китаем и ЮАР
"Перед прибытием в порт корабль выполнил салют наций из 21 артиллерийского залпа", — сказал Серга.
Экипаж крейсера встречали военные моряки ЮАР. Планируется, что российские моряки пробудут в Южно-Африканской Республике несколько дней. Они пополнят запасы пресной воды и продовольствия.
Средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406, сопровождающие крейсер в дальнем походе в Атлантику, зайдут в Кейптаун в воскресенье вечером.