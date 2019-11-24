Ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл на учения в ЮАР

В ходе учений североморцы во взаимодействии с иностранными коллегами отработают противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие.

"Перед прибытием в порт корабль выполнил салют наций из 21 артиллерийского залпа", — сказал Серга.

Экипаж крейсера встречали военные моряки ЮАР. Планируется, что российские моряки пробудут в Южно-Африканской Республике несколько дней. Они пополнят запасы пресной воды и продовольствия.