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РИА Новости

СК проверит факт применения насилия к журналисту в Приангарье

16:12 24.11.2019 (обновлено: 16:15 24.11.2019)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ИРКУТСК, 24 ноя – РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Иркутской области по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста с применением насилия, сообщает СУСК РФ региона.
По данным СК, в ходе мониторинга федеральных СМИ 24 ноября был выявлен репортаж о том, как в коттеджном поселке Светлый под Иркутском корреспонденту во время съемки телевизионного репортажа один из героев сюжета препятствовал работе.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"По данному факту начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ. В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.
Статья, о которой идет речь в сообщении, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе СК, сюжет был показан в эфире телеканала "Россия24". Он рассказывал о создательнице финансовой пирамиды. Ранее сообщалось, что жительница Иркутска создала в соцсети закрытую группу, обещая сверхприбыль за вложения в проект переработки конопли в различные экопродукты. Участники заключали сделки, перечисляя деньги руководителю корпорации без какого-либо документального подтверждения. В итоге, более 40 человек из 14 регионов страны обратились в территориальные органы внутренних дел. Они инвестировали в несуществующий бизнес-проект более 30 миллионов рублей. Фигурантка уголовного дела по решению суда была заключена под домашний арест.
На видеозаписи сюжета журналист пытается встретиться с руководителем "Корпорации Ромашка", путь ему преграждает муж подозреваемой. На вопросы корреспондента мужчина отвечает нецензурной бранью, пытается выхватить микрофон, пинает корреспондента ногой. Позднее к нему присоединяется второй мужчина, который хватает корреспондента за ворот куртки и с угрозами оттаскивает в сторону.
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