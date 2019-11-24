СК проверит факт применения насилия к журналисту в Приангарье

ИРКУТСК, 24 ноя – РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Доследственная проверка проводится в Иркутской области по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста с применением насилия, сообщает СУСК РФ региона.

По данным СК , в ходе мониторинга федеральных СМИ 24 ноября был выявлен репортаж о том, как в коттеджном поселке Светлый под Иркутском корреспонденту во время съемки телевизионного репортажа один из героев сюжета препятствовал работе.

"По данному факту начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ. В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.

Статья, о которой идет речь в сообщении, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе СК, сюжет был показан в эфире телеканала "Россия24" . Он рассказывал о создательнице финансовой пирамиды. Ранее сообщалось, что жительница Иркутска создала в соцсети закрытую группу, обещая сверхприбыль за вложения в проект переработки конопли в различные экопродукты. Участники заключали сделки, перечисляя деньги руководителю корпорации без какого-либо документального подтверждения. В итоге, более 40 человек из 14 регионов страны обратились в территориальные органы внутренних дел. Они инвестировали в несуществующий бизнес-проект более 30 миллионов рублей. Фигурантка уголовного дела по решению суда была заключена под домашний арест.