Пушков заявил об "усталости" Трампа от Украины

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил текущее отношение президента США Дональда Трампа к Украине.
Пушков отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский ранее очень точно выразился, назвав отношения между странами "уставшими".
"Трамп явно устал от Украины, а в Киеве устали надеяться на решительную поддержку США", - написал Пушков в Twitter.
Сенатор добавил, что сторонам следует "отдохнуть друг от друга".
Комитет палаты представителей по разведке вторую неделю проводит открытые слушания с бывшими и действующими официальными лицами в рамках процедуры импичмента президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он пытался дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена и для этого давил на Зеленского, требуя от него провести расследование в отношении сына Байдена Хантера. В противном случае американский лидер якобы грозил Украине задержкой военной помощи.
Трамп все обвинения отрицает. По его словам, он лишь призывал украинские власти бороться с коррупцией и никаких условий не выдвигал.
22 ноября, 06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину