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РИА Новости

Пушков заявил об "усталости" Трампа от Украины

16:06 24.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил текущее отношение президента США Дональда Трампа к Украине.
Пушков отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский ранее очень точно выразился, назвав отношения между странами "уставшими".
"Трамп явно устал от Украины, а в Киеве устали надеяться на решительную поддержку США", - написал Пушков в Twitter.
Сенатор добавил, что сторонам следует "отдохнуть друг от друга".
Комитет палаты представителей по разведке вторую неделю проводит открытые слушания с бывшими и действующими официальными лицами в рамках процедуры импичмента президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он пытался дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена и для этого давил на Зеленского, требуя от него провести расследование в отношении сына Байдена Хантера. В противном случае американский лидер якобы грозил Украине задержкой военной помощи.
Трамп все обвинения отрицает. По его словам, он лишь призывал украинские власти бороться с коррупцией и никаких условий не выдвигал.
Телеведущая Ольга Скабеева
22 ноября, 06:56
Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампАлексей ПушковВладимир ЗеленскийВ мире
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