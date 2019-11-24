Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

Он резко раскритиковал госпереворот в 2014 году, который в Киеве называют "революцией достоинства". По словам Балицкого, после событий на Майдане Киев ходит по Европе без штанов и попрошайничает.

"Про какое достоинство вы говорите? О том, что мы воюем в своей стране и убиваем друг друга? Снаряду все равно, кого убивать, он летит и попадает в девочку с портфельчиком или в сепаратиста", — заявил политик.

Он напомнил, что те, кого Киев называет сепаратистами, — тоже украинцы.

"К нам не вернется Крым. Ни Крым, ни Донбасс не вернутся", — уверен Балицкий.

ДНР. По его словам, минский формат нужен для оттягивания времени, а главное — это установить мир. Политик поддержал отвод войск и прекращение убийств, потому что возвращение Донбасса в состав Украины в любом случае невозможно. Он объяснил, что пришел к такому выводу, так как часто общается в Крыму с выходцами из ЛНР

"Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся", — заявил Балицкий.

Он посоветовал навсегда забыть об утраченных территориях и "оформить это мероприятие" в рамках украинского законодательства.

"Все остальное — это обман и разговоры для того, чтобы максимально подвести нас к тому, что "у вас в холодильнике нет хлеба — это нормально", — заключил политик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России . Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.