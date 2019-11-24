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РИА Новости

Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе

16:01 24.11.2019 (обновлено: 17:36 24.11.2019)
170722
CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприн / ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 2013 Евгений Балицкий
Евгений Балицкий
CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприн / ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 2013
Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков. Об этом в эфире YouTube-канала InterVizor заявил экс-депутат Рады Евгений Балицкий.
Он резко раскритиковал госпереворот в 2014 году, который в Киеве называют "революцией достоинства". По словам Балицкого, после событий на Майдане Киев ходит по Европе без штанов и попрошайничает.
"Про какое достоинство вы говорите? О том, что мы воюем в своей стране и убиваем друг друга? Снаряду все равно, кого убивать, он летит и попадает в девочку с портфельчиком или в сепаратиста", — заявил политик.
Он напомнил, что те, кого Киев называет сепаратистами, — тоже украинцы.
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"К нам не вернется Крым. Ни Крым, ни Донбасс не вернутся", — уверен Балицкий.
По его словам, минский формат нужен для оттягивания времени, а главное — это установить мир. Политик поддержал отвод войск и прекращение убийств, потому что возвращение Донбасса в состав Украины в любом случае невозможно. Он объяснил, что пришел к такому выводу, так как часто общается в Крыму с выходцами из ЛНР и ДНР.
"Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся", — заявил Балицкий.
Он посоветовал навсегда забыть об утраченных территориях и "оформить это мероприятие" в рамках украинского законодательства.
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"Все остальное — это обман и разговоры для того, чтобы максимально подвести нас к тому, что "у вас в холодильнике нет хлеба — это нормально", — заключил политик.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ситуация на УкраинеЕвгений БалицкийЛНРДонецкая Народная РеспубликаКрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зеленский заимел бы яйца и разоружил бы всю эту шпану националистическую. Вмиг мир настал бы на Украине. их там меньшинство, но они самые визгливые. но он не сможет, реально ни ВСУ ни МВД ему не подчиняются.
24 ноября, 16:18
Yerik Beissen
13041501
Вообще-то, вся эта антироссийская возня с принадлежностью Крыма, напоминает анекдот про серебряные ложки: "папа" недоглядел, а дочка, выходя замуж, прихватила их с собой! Украина - часть СССР. Территриальное устройство Республики - сугубо внутреннее дело. Украине много чего отдали при выходе в "нэзалэжность", всё пропало, скоро и землю украинскую распродадут!!! Крымчане вовремя вернулись в Россию и кому какое дело, что там Хрущёв намутил....
24 ноября, 17:47
gxkan
12502401
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