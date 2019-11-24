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РИА Новости

В Совфеде оценили планы США заблокировать "Северный поток — 2"

16:00 24.11.2019 (обновлено: 19:55 24.11.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российские сенаторы отреагировали на заявления американского конгресса о планах включить санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Ранее американский сенатор Джим Риш заявил, что меры против энергетического проекта предусматривают ограничительные санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода. Их включили в проект закона "О национальной обороне на 2020 год".
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По словам сенатора Андрея Климова, США таким образом пытаются ослабить не только Россию, но и Евросоюз как экономического конкурента.
"При этом нецивилизованно себя ведут в жанре бизнеса XIX века, когда все вопросы решал господин "Кольт", — цитирует его РБК.
По мнению политика, в европейских столицах уже поняли, что новые санкции направлены не против Москвы.
Сенатор Владимир Джабаров назвал американские ограничительные меры элементом недобросовестной конкуренции.
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"Никакого отношения к вопросам безопасности США и их оборонной мощности "Северный поток — 2" не имеет. Навязывается американский газ, который значительно дороже", — заявил он.
Парламентарий выразил мнение, что европейские компании сумеют обойти ограничения.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость — 9,5 миллиарда евро.
В октябре Дания одобрила прокладку газопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее проект также согласовали Германия, Швеция и Финляндия.
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В поддержку трубопровода выступают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.
Против реализации проекта выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа. США также препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку давно планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. По словам критиков, "Северный поток — 2" — это политический проект. При этом российские власти многократно заявляли, что его характер — исключительно коммерческий, а целью газопровода называли повышение энергетической безопасности Европы.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
15755329
Обсудить 4
АвстрияНорвегияСеверный поток — 2Джим РишВладимир ДжабаровСовет Федерации РФЕвросоюзКонгресс СШААндрей КлимовПольшаШвецияГерманияДанияЭстонияЛатвияФинляндияРоссияСШАЛитваУкраина
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