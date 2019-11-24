Савченко возглавила автопробег против открытия на Украине рынка земли

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Бывший депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко возглавила в Киеве автопробег в знак протеста открытию рынка земли без референдума.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
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"Автопробег против рынка земли без референдума начался", - написала Савченко в воскресенье на своей странице в Facebook, где также разместила видео, в котором она через громкоговоритель призвала всех неравнодушных присоединиться к акции и устраивать собственные флешмобы, чтобы донести до власти свою позицию.
Также она предложила присылать "мешки с землей к парламенту Украины, чтобы засыпать ею депутатов". По словам политика, разрешение продажи земли нарушает конституцию Украины. Савченко анонсировала продолжение протестной акции на Майдане Независимости в 14.00 (15.00 мск).
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по этому вопросу - ряд фракций были против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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