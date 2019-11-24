В Приамурье военные вытащили на танке Т-80 вылетевший с трассы автобус

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вылетевший с трассы автобус в Вылетевший с трассы автобус в Амурской области удалось вытащить с помощью танка Т-80, сообщает в воскресенье начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

"Военнослужащие училища с помощью танка Т-80БВ и специального армейского тягача на базе автомобиля "Камаз" вытянули пассажирский автобус из кювета, попавший в ДТП и заблокировавший въезд в поселок Белогорье пригорода Благовещенска. Дорога была оперативно открыта", - говорится в сообщении.

Тяжелую военную технику привлекли после того, как гражданская техника не справилась с задачей на скользкой дороге.

Отмечается, что курсанты проводят отсыпку песком тротуаров и остановок на центральных улицах города, задействованы более 50 военнослужащих и около 10 единиц техники.