В Приамурье военные вытащили на танке Т-80 вылетевший с трассы автобус

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Вылетевший с трассы автобус в Амурской области удалось вытащить с помощью танка Т-80, сообщает в воскресенье начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.
"Военнослужащие училища с помощью танка Т-80БВ и специального армейского тягача на базе автомобиля "Камаз" вытянули пассажирский автобус из кювета, попавший в ДТП и заблокировавший въезд в поселок Белогорье пригорода Благовещенска. Дорога была оперативно открыта", - говорится в сообщении.
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Тяжелую военную технику привлекли после того, как гражданская техника не справилась с задачей на скользкой дороге.
Отмечается, что курсанты проводят отсыпку песком тротуаров и остановок на центральных улицах города, задействованы более 50 военнослужащих и около 10 единиц техники.
Ранее сообщалось, что циклон оказывал влияние на ряд дальневосточных регионов. Из-за сильного ветра и метели были задержаны десятки авиарейсов. В Приморье, например, закрывали объездную трассу во Владивостоке, в Хабаровском крае приостанавливалось движение рейсовых автобусов на трассах Хабаровск – Владивосток, Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.