The Economist показал карту Украины без Крыма

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
На ролик обратило внимание посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии, потребовав отредактировать изображение.
.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 ноября 2019 г.
#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W
"Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом", — заявили в дипмиссии.
После этого редакция журнала удалила видео.
Ролик был посвящен процедуре импичмента американского президента, которая началась после телефонного разговора Трампа с Зеленским. На кадрах политики изображались на фоне карт своих стран.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Москва неоднократно заявляла, что решение было принято в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.