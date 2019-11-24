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РИА Новости

The Economist показал карту Украины без Крыма

09:15 24.11.2019 (обновлено: 15:23 24.11.2019)
28365
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПорт в Севастополе
Порт в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
На ролик обратило внимание посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии, потребовав отредактировать изображение.
"Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом", — заявили в дипмиссии.
После этого редакция журнала удалила видео.
Ролик был посвящен процедуре импичмента американского президента, которая началась после телефонного разговора Трампа с Зеленским. На кадрах политики изображались на фоне карт своих стран.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Москва неоднократно заявляла, что решение было принято в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
7 ноября, 15:58
Поклонская прокомментировала публикацию карты Украины без Крыма в NYT
134284261013
Обсудить 54
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Популярные комментарии
в Киеве доиграются будет карта без Мариуполя и Одессы)))))
24 ноября, 09:44
Фон Барон
7850002
Да что ж такое? Кругом одни зрады! Теперь Британцы лишили Крыма. Ну кругом одно вмешательство России.
24 ноября, 09:24
JCJonnJr Carter
4890001
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