The Economist показал карту Украины без Крыма

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Британский журнал Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.

На ролик обратило внимание посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии, потребовав отредактировать изображение.

"Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом", — заявили в дипмиссии.

После этого редакция журнала удалила видео.

Ролик был посвящен процедуре импичмента американского президента, которая началась после телефонного разговора Трампа с Зеленским. На кадрах политики изображались на фоне карт своих стран.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.