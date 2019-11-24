Зеленского высмеяли из-за формы с черепом на шевроне

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи Facebook скептически отнеслись к новой форме президента Украины Владимира Зеленского, на которой изображен череп.
"Подмазывается, уклонист", — написала Ирина Виниченко, намекая на то, что украинский лидер не служил в армии.
"Лучше подарите ему патч 95-го квартала", — предложил Андрей Пятковский.
"Порошенко был смешнее с кобурой", — вспомнил Андрей Кудин.
"Он бы и амулет африканский надел, если бы подарили", — в шутку предположила Оксана Федорец.
Ранее Зеленский явился на встречу с моряками в военной гавани в Очакове, куда доставили украинские катера, возвращенные Россией, в форме с черепом на шевроне. Как рассказал пользователь Роман Доник, разместивший снимок в Сети, шеврон 72-й бригады ВСУ президенту подарили во время его поездки в Луганскую область.
На шевроне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ изображены череп и надпись "Украина или смерть", которая являлась девизом воинского формирования УНР "Черные запорожцы".
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