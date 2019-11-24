Зеленского высмеяли из-за формы с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с моряками в Очакове

© Телеканал "Громадське" Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с моряками в Очакове

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи Facebook скептически отнеслись к новой форме президента Украины Пользователи Facebook скептически отнеслись к новой форме президента Украины Владимира Зеленского , на которой изображен череп.

"Подмазывается, уклонист", — написала Ирина Виниченко, намекая на то, что украинский лидер не служил в армии.

"Лучше подарите ему патч 95-го квартала", — предложил Андрей Пятковский.

"Порошенко был смешнее с кобурой", — вспомнил Андрей Кудин.

"Он бы и амулет африканский надел, если бы подарили", — в шутку предположила Оксана Федорец.

Ранее Зеленский явился на встречу с моряками в военной гавани в Очакове, куда доставили украинские катера , возвращенные Россией, в форме с черепом на шевроне. Как рассказал пользователь Роман Доник, разместивший снимок в Сети, шеврон 72-й бригады ВСУ президенту подарили во время его поездки в Луганскую область.