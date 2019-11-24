Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю

"Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего ребенка, меру пресечению в виде заключения под стражу. В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Тело ребенка нашли в пятницу возле дома на улице Часовитина во Владивостоке. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Задержана 37-летняя мать младенца, по версии следствия, она умышлено бросила ребенка в открытое окно. Назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая в отношении женщины. Источник сообщил РИА Новости, что младенец родился в благополучной семье, в поведении женщины отмечаются признаки психических отклонений, она находится под наблюдением врачей.