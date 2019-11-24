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РИА Новости

Шохин заявил, что встреча Путина с бизнесом может пройти до конца года

08:28 24.11.2019 (обновлено: 08:29 24.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РСПП Александр Шохин
Президент РСПП Александр Шохин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РСПП Александр Шохин. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса может состояться до конца года, сообщил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Я его (Путина - ред.) спросил, когда он вручал мне госнаграду: "Мы собираемся, - говорю, - к вам в гости, Владимир Владимирович. Состоится у нас встреча эта?" "Конечно" - сказал он. Так что собираемся", - сказал Шохин в ответ на вопрос, планирует ли российский бизнес встречу с главой государства, которая обычно проходит в конце года.
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По его словам, тему встречи представители бизнеса сформулируют "ближе к делу", тем более что вопросов для обсуждения накапливается много. Точной даты он при этом не назвал.
"Как правило, у нас две части разговора - открытая в Екатерининском зале (Кремля - ред.) и затем неформальное общение. Поэтому тем много набегает, практически ни одна тема не остаётся без ответа. И более того, неформальная часть у нас - это бокал шампанского, как говорится, Новый год на носу, но по моей просьбе с прошлого года у нас радиомикрофон. Все мы там общаемся", - добавил Шохин.
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Александр ШохинВладимир ПутинЭкономика
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