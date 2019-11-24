Шохин заявил, что встреча Путина с бизнесом может пройти до конца года

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Встреча президента РФ Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса может состояться до конца года, сообщил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин

"Я его (Путина - ред.) спросил, когда он вручал мне госнаграду: "Мы собираемся, - говорю, - к вам в гости, Владимир Владимирович. Состоится у нас встреча эта?" "Конечно" - сказал он. Так что собираемся", - сказал Шохин в ответ на вопрос, планирует ли российский бизнес встречу с главой государства, которая обычно проходит в конце года.

По его словам, тему встречи представители бизнеса сформулируют "ближе к делу", тем более что вопросов для обсуждения накапливается много. Точной даты он при этом не назвал.