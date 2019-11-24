Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга , принес извинения за свой поступок. Запись, сделанную оперативниками, опубликовал " Пятый канал ".

Мужчина представился Мансуром Абдылхаисиевым 1998 года рождения. "Извиняюсь перед теми лицами, которым помешал, кому принес какой-то вред, психическую травму или иную", - сказал он.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили о задержании водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе города, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

По данным оперативников, инцидент произошел 22 ноября около двух часов ночи. Как сообщил очевидец, неизвестный, управляя автомобилем "Лада Приора", в районе Московских ворот произвел несколько выстрелов в воздух. По предварительной информации, оружие было охолощенным.