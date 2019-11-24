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РИА Новости

Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

05:08 24.11.2019 (обновлено: 16:13 24.11.2019)
45878
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок. Запись, сделанную оперативниками, опубликовал "Пятый канал".
Мужчина представился Мансуром Абдылхаисиевым 1998 года рождения. "Извиняюсь перед теми лицами, которым помешал, кому принес какой-то вред, психическую травму или иную", - сказал он.
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23 ноября, 13:39
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Ранее в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили о задержании водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе города, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
По данным оперативников, инцидент произошел 22 ноября около двух часов ночи. Как сообщил очевидец, неизвестный, управляя автомобилем "Лада Приора", в районе Московских ворот произвел несколько выстрелов в воздух. По предварительной информации, оружие было охолощенным.
На видеозаписи, опубликованной в Instagram Абдылхаисиева, видно, что водитель "Приоры" стреляет из окна автомобиля.
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МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Какие могут быть извинения за явное нарушение закона???
24 ноября, 05:23
VVitaliyTitov125
8502000
Почему то не сомневался, что это мансур и он на приоре! У Васи Пупкина оружия нет, а у Мансура, Абдулы и тд. есть у каждого!
24 ноября, 07:17
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
8160000
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