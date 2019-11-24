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РИА Новости

Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики

03:19 24.11.2019
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкУкраинские гривны
Украинские гривны
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Украинские гривны. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Украинская экономика напоминает человека, страдающего от многочисленных болезней, и лечение одной вызывает ухудшение других. Такое мнение в статье для издания "Главред" высказал политический эксперт Андрей Головачев.
Ситуация в стране, отмечает автор, настолько запущена, что любое, даже внешне правильное решение, всегда будет иметь побочный отрицательный эффект.
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В частности, приводит пример эксперт, миллионы уезжают работать за границу из-за низких зарплат. Поэтому правительство каждый год поднимает минимальную оплату труда, которая сильно опережает рост производительности труда. Повышение МРОТ заставляет предпринимателей либо закрывать бизнес, либо сокращать число рабочих мест, что ведет к росту безработицы и способствует дальнейшему отъезду заробитчан за границу.
"На лицо саморазрушающийся процесс с положительной обратной связью. Одно лечим — другое калечим", - пишет Головачев.
На Украине отсутствует осознанная экономическая политика, есть лишь спорадический несвязанный набор действий, констатирует он.
Ранее киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что Украину покидают специалисты и наиболее активные люди, которые могли бы строить государство. Аргумент о том, что украинцы присылают домой миллиарды долларов, Меламуд назвал смешным, поскольку эти деньги лишь помогают поддерживать экономику.
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Ситуация на УкраинеУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Что бы не писали, а Украина работает и существует, не смотря на закрытие многих предприятий. А экономика даже растет. Мудис повысил ее рейтинг. А Россия под санкциями пыжется, пыжется, а толку? Экономика падает.
24 ноября, 09:18
Андрей Елисеев
8821031
Нравятся мне эти "эксперты" что на телевидении, что здесь. Берут человека с улицы, порой даже без образования и говорят что нужно сказать, а потом мнение эксперта получается.
24 ноября, 07:30
АХАрсений Хитров
1301108
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