Джонсон назвал планы в случае победы его партии на выборах

ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает в случае победы своей партии на выборах провести до Рождества дебаты и очередное голосование по соглашению с Евросоюзом , среди прочих обещаний, содержащихся в манифесте Консервативной партии, – увеличение налога на приобретение недвижимости в Британии иностранцами и иностранными компаниями.

Джонсон официально представит манифест в воскресенье днем, однако основные положения документа были обнародованы в субботу вечером.

"Моим предрождественским подарком стране станет возвращение законопроекта в парламент до праздничных каникул, и возвращение парламента к службе народу", - заявил премьер.

Всеобщие выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум. Досрочные выборы стали результатом политического кризиса из-за Brexit.