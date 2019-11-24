Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-24T01:47+0300
https://ria.ru/20191124/1561522395.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155910/72/1559107229_0:43:3070:1770_1036x0_80_0_0_5332cd2388a306f98bd88be4b0ac0540.jpg
РИА Новости

Джонсон назвал планы в случае победы его партии на выборах

01:47 24.11.2019
623
© AP Photo / Matt RourkeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Matt Rourke
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает в случае победы своей партии на выборах провести до Рождества дебаты и очередное голосование по соглашению с Евросоюзом, среди прочих обещаний, содержащихся в манифесте Консервативной партии, – увеличение налога на приобретение недвижимости в Британии иностранцами и иностранными компаниями.
Джонсон официально представит манифест в воскресенье днем, однако основные положения документа были обнародованы в субботу вечером.
"Моим предрождественским подарком стране станет возвращение законопроекта в парламент до праздничных каникул, и возвращение парламента к службе народу", - заявил премьер.
Всеобщие выборы в Великобритании пройдут 12 декабря. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум. Досрочные выборы стали результатом политического кризиса из-за Brexit.
Также в манифесте будет содержаться обещание "заморозить" налог на прибыль, НДС и сборы на национальное страхование, создать рабочие места для дополнительно 20 тысяч полицейских, выделить 3 миллиарда фунтов стерлингов на программу переобучения взрослых людей, предоставить бесплатные телевизионные лицензии людям старше 75 лет за счет Би-би-си.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне
23 ноября, 09:56
Джонсон сравнил влияние России на Brexit с Бермудским треугольником
540100
Обсудить 0
Борис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Строительство газопровода Северный поток-2
США намерены блокировать "Северный поток — 2" через военный бюджет
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с моряками в Очакове
Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне
У Земли когда-то были кольца, как у Сатурна
Недоизученная планета. Странные и неожиданные факты о Земле
Блюда на шведском столе
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Семейный клуб, работающий по методике Марии Монтессори
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Московский Кремль
Синоптики пообещали "пушкинскую" погоду в Москве
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Оренбургской области
Появилось видео с места ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Трампа заявил, что хранит компромат на семью Байденов
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
22:24Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Лента новостейМолния