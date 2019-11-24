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РИА Новости

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

00:55 24.11.2019 (обновлено: 09:00 24.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Улучшение отношений между США и Россией зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и при условии ее невмешательства в демократические процессы в США. Такую позицию высказал заместитель госсекретаря, кандидат на пост американского посла в Москве Джон Салливан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Японии, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Кандидатура Салливана на пост посла в России уже прошла все утверждение на уровне профильного комитета сената. Далее это должен сделать полный состав сената, после чего указ о его назначении подпишет президент США Дональд Трамп. Подконтрольный республиканцам сенат поддерживает выдвиженцев Трампа на разные посты, и кандидатура Салливана вряд ли встретит противодействие.
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Ситуация на УкраинеДжон СалливанСергей ЛавровРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Какова наглость, а зачем нам такие ,,друзья''? До сих пор были врагами, и мы жили, и дальше проживем и переживем своих ,, друзей'' . Сколько им там лет? Чуть больше двухсот, детский лепет против древности России. Так что в добрый путь,на задворки истории....
24 ноября, 01:18
KKlenowiy.klen
22362016
Что они там курят или пьют? Россия не должна выполнять никакие минские соглашения, все вопросы к Украине.
24 ноября, 01:05
Владимир Ф. Быченков
22410004
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