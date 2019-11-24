Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Кандидатура Салливана на пост посла в России уже прошла все утверждение на уровне профильного комитета сената. Далее это должен сделать полный состав сената, после чего указ о его назначении подпишет президент США Дональд Трамп. Подконтрольный республиканцам сенат поддерживает выдвиженцев Трампа на разные посты, и кандидатура Салливана вряд ли встретит противодействие.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.