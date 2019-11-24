В США семья переселилась в дом на колесах и путешествует по стране

В 2018 году супруги увидели видео, где старый автобус чинят и превращают в комфортный дом. Ролик произвел впечатление, поэтому через пару месяцев они продали все, что у них было, и за пять тысяч долларов приобрели подержанный школьный автобус.

Превращение автобуса в дом обошлось супружеской чете в 15 тысяч долларов. Сделали все своими руками, не привлекая наемных работников. Лишь иногда помогали отец и братья Тони. В автобусе оборудовали кухню, спальню, две кровати для детей, туалет, душ и рабочий кабинет. Ремонтные работы заняли два месяца, после чего семья вместе с псом по кличке Аполло переехали в автобус. Супруги отмечают, что ни о чем не жалеют и скорее бы умерли, чем вернулись к старому образу жизни.