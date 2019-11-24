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РИА Новости

В США семья переселилась в дом на колесах и путешествует по стране

22:51 24.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Тони и Майкл Маквэй из Биллингса (штат Монтана, США) продали семейный бизнес, недвижимость и машину, чтобы переехать жить в дом на колесах, сообщает Daily Mail.
В 2018 году супруги увидели видео, где старый автобус чинят и превращают в комфортный дом. Ролик произвел впечатление, поэтому через пару месяцев они продали все, что у них было, и за пять тысяч долларов приобрели подержанный школьный автобус.
Превращение автобуса в дом обошлось супружеской чете в 15 тысяч долларов. Сделали все своими руками, не привлекая наемных работников. Лишь иногда помогали отец и братья Тони. В автобусе оборудовали кухню, спальню, две кровати для детей, туалет, душ и рабочий кабинет. Ремонтные работы заняли два месяца, после чего семья вместе с псом по кличке Аполло переехали в автобус. Супруги отмечают, что ни о чем не жалеют и скорее бы умерли, чем вернулись к старому образу жизни.
В доме на колесах Тони и Майкл уже объехали северо-западное побережье США, были в Айдахо, Монтане и Вайоминге. Теперь семья запланировала поездку на юго-восток страны.
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