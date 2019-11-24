Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-24T08:00+0300
https://ria.ru/20191124/1561469566.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151845/95/1518459515_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_9d806a452fc95d1583728143fc8bdbda.jpg
РИА Новости

Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России

08:00 24.11.2019
34280
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители на Красноярском экономическом форуме
Посетители на Красноярском экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 ноября — РИА Новости, Александр Лесных. Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев. Однако он уверен, что у страны есть все необходимые ресурсы для изменения ситуации.

Наши люди — новая нефть

Выступая на общем заседании Российской академии наук в середине ноября, Борис Порфирьев отметил, что фундаментальная проблема общества и экономики — качество жизни граждан.
Экономика, по его словам, стагнирует: средний годовой рост ВВП с 2013 по 2018 год — 0,4%, что кратно уступает общемировым темпам. Реальные доходы за этот период упали на четыре процента, малообеспеченные и бедные — это четверть населения.
Ученый указал, что потребление домохозяйств остается главным драйвером экономики и дает почти половину общего увеличения ВВП. По расчетам Института народохозяйственного прогнозирования, рост потребления домохозяйств на тысячу рублей соответствует 800-рублевой прибавке в производстве отечественных товаров и услуг, покрывая дополнительный спрос на 80%.
Однако нынешние доходы населения не позволяют полностью реализовать экономический потенциал страны. Это, в частности, подтверждается высокими показателями отложенного спроса по товарам длительного потребления. Например, по оценкам Порфирьева, отложенный спрос на легковые автомобили — четыре миллиона единиц только в 2018 году.
Президент РФ Владимир Путин
25 сентября, 00:27
Путин обсудит с кабмином дополнительные меры по повышению доходов населения
Поэтому перезапуск экономики должен начаться именно со стабильного роста доходов граждан — это позволит переломить негативный тренд спроса на товары и услуги, оживить товарооборот в стране. Пока это не получается из-за относительно скромных инвестиций в человеческий капитал. В беседе с РИА Новости Борис Порфирьев пояснил, что под этим подразумеваются вложения в здравоохранение, образование и науку: в России они вдвое-втрое ниже, чем в странах G7.
Чтобы добиться существенных успехов, эти инвестиции необходимо поднять с нынешних 13% до 23% ВВП к 2025 году, уверен академик.

"Главное, рост вложений в человеческий капитал предполагает качественное изменение уровня жизни, сдвиг в структуре потребления в пользу образования, здравоохранения, культуры и отдыха. Помимо усилий государства, для этого требуется повышение доходов населения, перераспределение доходов экономики в его пользу", — считает ученый.

Стране нужны заводы

Впрочем, одними инвестициями в человеческий капитал кардинально изменить ситуацию не получится. "Это могло бы сработать, если бы страну нужно было вытаскивать из кризиса, — продолжает Порфирьев. — Однако не допустить сползания всей национальной экономики в стагнацию — гораздо более сложная задача".
Чтобы российская промышленность заработала так, как обозначено в президентских указах, нужны инвестиции в основной капитал предприятий. Сейчас они составляют 18% ВВП, но в ближайшие годы их доля должна увеличиться до 25%.
При этом, по расчетам ученых, нынешний резерв загрузки предприятий достигает 20%. То есть мы можем существенно увеличить объемы производства только за счет улучшения предпринимательского климата.
Академик оценивает потенциал роста российской экономики до 2024-го в 4,1% в год, и в стране есть все необходимое для того, чтобы добиться такого показателя.
Российские рубли
18 августа, 08:00
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
В частности, нет проблем с финансовыми ресурсами — денег, даже в условиях западных санкций, в избытке. Это и собственные средства банков, превышающие 90 триллионов рублей, и более 500 миллиардов долларов золотовалютных резервов.
Но эти ресурсы пока не поступают в экономику. Чтобы бизнес активнее их использовал, государство должно смягчить налоговую политику, а Центробанк — снизить ключевую ставку с нынешних 6,5 до четырех процентов за ближайшие полтора-два года.

Ставка в четыре процента при прочих равных условиях означает, что реальная процентная ставка (без учета инфляции) — не выше одного процента. Но все зависит от скорости снижения инфляции. Сегодняшняя низкая инфляция — результат ослабления внутреннего спроса, без которого экономический рост невозможен. Требуются усилия по восстановлению как потребительского, так и инвестиционного спроса", — пояснил Борис Порфирьев РИА Новости.

Умная энергетика и не только

Академик уверен, что мощным драйвером роста отечественной экономики останется топливно-энергетический комплекс, который дополнительно даст до 0,8 процентных пункта к увеличению ВВП страны.
"Наиболее востребованным будет газ — и сетевой, и СПГ. Основной вектор поставок — азиатские рынки, где энергоресурсы требуются во все больших объемах. Кроме того, возможно увеличение доходов за счет развития собственных производственных цепочек в области нефтехимии", — уточнил ученый.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после окончания пленарного заседания V Восточного экономического форума – 2019
7 сентября, 08:00
Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии
Но понадобится серьезная модернизация на основе последних достижений фундаментальной и прикладной науки. Ведь эта отрасль больше других пострадала от западных санкций, запретивших иностранным партнерам предоставлять России технологические решения в области энергетики.

По мнению академика, структурные изменения в экономике потребуют увеличения совокупных расходов на НИОКР до четырех процентов ВВП, то есть совместные затраты государства и бизнеса на эти цели должны вырасти до полутора триллионов рублей в ближайшие три-пять лет.

На вопрос РИА Новости о том, как убедить бизнес инвестировать в НИОКР, Порфирьев ответил, что нужно не убеждать, а создавать соответствующие стимулы для предпринимателей. Причем это касается не только ТЭКа, но и других отраслей: от высокотехнологичных — электроники, авиации, космоса и других до более традиционных — строительства, сельского хозяйства и транспорта.
"Набор необходимых стимулов хорошо и давно известен — налоговые льготы, возмещение части ставки кредитования, ускоренная амортизация и упрощение таможенного режима", — напомнил академик.
27415109410
Обсудить 37
G7Российская академия наукРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Это давно известно . Только на верху сидят бухгалтера они не хотят ничего делать . Лучше налоги поднимать да драть с населения и предприятий чем думать . Стоит посмотреть на их лица на всевозможных форумах . Это же полная деградация .
24 ноября, 09:28
ppavelsmetkin
6410303
Экономика не в стагнации. Экономика в ж... полной.А сказки на ночь со всех СМИ
24 ноября, 09:11
Олег 84
5651008
Рекомендуем
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
У Земли когда-то были кольца, как у Сатурна
Недоизученная планета. Странные и неожиданные факты о Земле
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Строительство газопровода Северный поток-2
США намерены блокировать "Северный поток — 2" через военный бюджет
Блюда на шведском столе
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Семейный клуб, работающий по методике Марии Монтессори
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Московский Кремль
Синоптики пообещали "пушкинскую" погоду в Москве
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Оренбургской области
Появилось видео с места ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с моряками в Очакове
Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
В "Аэрофлоте" прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
22:24Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Лента новостейМолния