Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук призвал Facebook , Instagram и Twitter заблокировать аккаунты в социальных сетях руководства Ирана на фоне отключения интернета в стране.

"Это чрезвычайно лицемерный режим. Он отключает интернет, пока правительство продолжает использовать все аккаунты в соцсетях. Одна из вещей, к который мы призываем, это чтобы такие компании, как Facebook, Instagram и Twitter заблокировать аккаунты верховного лидера (Али) Хаменеи, министра иностранных дел (Мохаммада Джавада) Зарифа и президента (Хасана) Рухани, пока они не восстановят интернет для своего народа", - заявил Хук, выступление которого выложено в аккаунте Госдепа в Twitter

"Сейчас режим отключил интернет, поскольку они пытаются скрыть все смерти и ту трагедию, на которую режим обрек тысячи протестующих по всей стране", - добавил он.

Ранее министерство иностранных дел Ирана, комментируя санкции США против иранского министра за "интернет-цензуру", заявило, что для Вашингтона свобода интернета не имеет никакого значения.

В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения цен на бензин. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. Сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и силовиков. В стране ограничили доступ в интернет. После в ряде городов прошли шествия против беспорядков. По словам президента Хасана Роухани, беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.