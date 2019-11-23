Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости по итогам съезда "Единой России" эксперты назвали среди главных ее изменений обращение ко всем россиянам, а не только к своим сторонникам, и оценили ранний запуск предвыборной кампании как "красивый технологический шаг". Однако одного энтузиазма, по их мнению, мало - нужно продолжать работать, особенно над исполнением национальных проектов.
Съезд партии "Единая Россия" прошел в субботу.
Новые установки
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов рассказал, что "Единая Россия" остается партией президента Владимира Путина, о чем он недвусмысленно дал понять в своем вступительном слове.
"В своем выступлении он даже дал пару установок партийцам, в том числе формулу о том, что партия власти не правит, а служит всему народу, гражданам России. Это, на мой взгляд, очень емкое и точное определение и установка на будущую работу", - сказал политолог.
По его словам, ЕР действительно меняется и становится партией для всех граждан страны - не только для своих сторонников и членов партии, а для всех россиян, независимо от их политических симпатий и партийной принадлежности.
"Это и создание сети многофункциональных приемных, и создание правозащитного центра, который уже начал функционировать, куда каждый гражданин, независимо от своих политических симпатий, может прийти и получить помощь по тем или иным вопросам, которые ему необходимы, которые партия может ему оказать через свои какие-то возможности", - сказал эксперт.
"Причем, как все обратили внимание, в обратную сторону никто не требует платы в виде голосования на выборах или в виде того, чтобы как-то по-другому относиться к партии. Просто потому что это партия власти, это ее ответственность, это ее миссия", - пояснил Мартынов.
При этом, как отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, если партия в ближайшее время не воспримет напутствие, которое дали ей Медведев и Путин, она рискует потерять самый важный свой ресурс - президента.
"Мне кажется, это было на съезде очевидно энергетически, это очень ощущалось", - сказал он.
Старт предвыборной кампании
По мнению политолога Марата Баширова, очень важно, что ЕР первая заявила о том, что начала подготовку к думским выборам-2021. Остальные сейчас бросятся ее догонять, а это не очень выгодная для них позиция, считает эксперт. "Вот такая работа на опережение - это очень красивый технологический жест", - уверен он.
"Самое главное - это способность сделать выводы из тех ситуаций, которые происходили в стране последние два года, и найти адекватные ответы. То, что заявлено, на мой взгляд, это адекватные ответы, которые им позволят значительно повысить свой рейтинг к 2021 году", - сказал Баширов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Он полагает, что если у ЕР все получится, то в 2021 году она наберет намного больше 50% голосов.
В свою очередь Мартынов считает, что объявление о старте избирательной кампании говорит о том, что партия осознает свою ответственность на предстоящих выборах.
"Как люди, которые прямо отвечают за сохранение того курса развития, который сейчас реализуется, курса развития страны, (партия) предлагает - вопреки сложившейся практике - вместе со всеми гражданами страны написать свою предвыборную программу", - сказал он.
Взгляд в будущее
Как считает Баширов, "Единая Россия" прекрасно выполнила домашнее задание.
"И те обновления и те инициативы, которые на сегодняшний день были озвучены в качестве пожеланий президента Владимира Путина и потом были уже развернуты премьер-министром Дмитрием Медведевым, дают основания считать, что мы уже через год увидим совершенно другую партию", - сказал он.
"Президент говорил, что нужно идти от запроса гражданина, даже если это не ваш избиратель, а просто гражданин. А не обслуживать чиновников - скорее наоборот, партия должна спрашивать с чиновников, даже если это самые высокопоставленные федеральные министры, которые ассоциируют себя с "Единой Россией", являются членами партии, за качественное исполнение обязанностей, за те или иные недоработки", - считает эксперт.
По его мнению, "партия мобилизуется, партия идет к людям и партия рассчитывает на победу".
Однако, как отметил Мухин, надо работать в интересах избирателей не только перед выборами, напомнил о важности исполнения национальных проектов. "Это личные инициативы президента, и от этого зависит, будет ли Владимир Путин в дальнейшем делиться своим политическим ресурсом с "Единой Россией", - считает он.
"Энтузиазм единоросами демонстрируется, но одного энтузиазма мало, нужны компетенции и постоянная работа. Пока только разговоры. Необходимо продолжать работать в этом направлении и помогать правительству", - сказал эксперт.
© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"