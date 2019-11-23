Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости по итогам съезда "Единой России" эксперты назвали среди главных ее изменений обращение ко всем россиянам, а не только к своим сторонникам, и оценили ранний запуск предвыборной кампании как "красивый технологический шаг". Однако одного энтузиазма, по их мнению, мало - нужно продолжать работать, особенно над исполнением национальных проектов.

Новые установки

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов рассказал, что "Единая Россия" остается партией президента Владимира Путина , о чем он недвусмысленно дал понять в своем вступительном слове.

"В своем выступлении он даже дал пару установок партийцам, в том числе формулу о том, что партия власти не правит, а служит всему народу, гражданам России. Это, на мой взгляд, очень емкое и точное определение и установка на будущую работу", - сказал политолог.

По его словам, ЕР действительно меняется и становится партией для всех граждан страны - не только для своих сторонников и членов партии, а для всех россиян, независимо от их политических симпатий и партийной принадлежности.

"Это и создание сети многофункциональных приемных, и создание правозащитного центра, который уже начал функционировать, куда каждый гражданин, независимо от своих политических симпатий, может прийти и получить помощь по тем или иным вопросам, которые ему необходимы, которые партия может ему оказать через свои какие-то возможности", - сказал эксперт.

"Причем, как все обратили внимание, в обратную сторону никто не требует платы в виде голосования на выборах или в виде того, чтобы как-то по-другому относиться к партии. Просто потому что это партия власти, это ее ответственность, это ее миссия", - пояснил Мартынов.

При этом, как отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, если партия в ближайшее время не воспримет напутствие, которое дали ей Медведев и Путин, она рискует потерять самый важный свой ресурс - президента.

"Мне кажется, это было на съезде очевидно энергетически, это очень ощущалось", - сказал он.

Старт предвыборной кампании

По мнению политолога Марата Баширова, очень важно, что ЕР первая заявила о том, что начала подготовку к думским выборам-2021. Остальные сейчас бросятся ее догонять, а это не очень выгодная для них позиция, считает эксперт. "Вот такая работа на опережение - это очень красивый технологический жест", - уверен он.

"Самое главное - это способность сделать выводы из тех ситуаций, которые происходили в стране последние два года, и найти адекватные ответы. То, что заявлено, на мой взгляд, это адекватные ответы, которые им позволят значительно повысить свой рейтинг к 2021 году", - сказал Баширов.

Он полагает, что если у ЕР все получится, то в 2021 году она наберет намного больше 50% голосов.

В свою очередь Мартынов считает, что объявление о старте избирательной кампании говорит о том, что партия осознает свою ответственность на предстоящих выборах.

"Как люди, которые прямо отвечают за сохранение того курса развития, который сейчас реализуется, курса развития страны, (партия) предлагает - вопреки сложившейся практике - вместе со всеми гражданами страны написать свою предвыборную программу", - сказал он.

Взгляд в будущее

Как считает Баширов, "Единая Россия" прекрасно выполнила домашнее задание.

"И те обновления и те инициативы, которые на сегодняшний день были озвучены в качестве пожеланий президента Владимира Путина и потом были уже развернуты премьер-министром Дмитрием Медведевым, дают основания считать, что мы уже через год увидим совершенно другую партию", - сказал он.

"Президент говорил, что нужно идти от запроса гражданина, даже если это не ваш избиратель, а просто гражданин. А не обслуживать чиновников - скорее наоборот, партия должна спрашивать с чиновников, даже если это самые высокопоставленные федеральные министры, которые ассоциируют себя с "Единой Россией", являются членами партии, за качественное исполнение обязанностей, за те или иные недоработки", - считает эксперт.

По его мнению, "партия мобилизуется, партия идет к людям и партия рассчитывает на победу".

Однако, как отметил Мухин, надо работать в интересах избирателей не только перед выборами, напомнил о важности исполнения национальных проектов. "Это личные инициативы президента, и от этого зависит, будет ли Владимир Путин в дальнейшем делиться своим политическим ресурсом с "Единой Россией", - считает он.

"Энтузиазм единоросами демонстрируется, но одного энтузиазма мало, нужны компетенции и постоянная работа. Пока только разговоры. Необходимо продолжать работать в этом направлении и помогать правительству", - сказал эксперт.