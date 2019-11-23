Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

На форуме по безопасности в канадском Галифаксе у О'Брайена спросили, следует ли НАТО принять более активные действия по защите Украины от "российской агрессии".

"Что касается НАТО и Украины, то я не думаю, что это сейчас на повестке дня. <...> Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией", — сказал советник американского президента.

Он добавил, что "на Западе не хотят конфликта с Россией" и "НАТО создавалась, чтобы не допустить этого конфликта".

Вместе с тем О'Брайен подтвердил позицию, что США будут и дальше поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой. При этом Россия неоднократно заявляла, что стороной внутриукраинского конфликта не является.

Рада ранее приняла изменения в конституцию, закрепив курс в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.