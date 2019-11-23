Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования

"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. Среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, а также реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста", - цитирует ван Родена представительство МВФ на Украине.