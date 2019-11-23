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РИА Новости

Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования

22:08 23.11.2019 (обновлено: 23:02 23.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Киеве, достигнут прогресс в дискуссиях о новой программе кредитования Украины, заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. Миссия МВФ приехала в Киев обсуждать новую программу 14 ноября.
"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. Среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, а также реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста", - цитирует ван Родена представительство МВФ на Украине.
По его словам, дискуссии продолжатся в ближайшие недели.
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Кроме того, миссия МВФ "отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", сказал ван Роден.
Украинский министр финансов Оксана Маркарова подтвердила "значительный прогресс и согласования очень многих параметров будущей программы". "Активно продвигаемся к согласованию программы", - написала она в Facebook.
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