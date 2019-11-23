Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T22:26+0300
https://ria.ru/20191123/1561519315.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156151/99/1561519917_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_45382be1770c5e73650cf3edd066b17e.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

20:43 23.11.2019 (обновлено: 22:26 23.11.2019)
73715
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
На видео длительностью 40 секунд показано место столкновения легковушки и грузовика. На кадрах видно, что автомобиль чиновника сильно пострадал, полностью смята передняя часть машины. Вокруг лежат обломки легковушки. На место происшествия прибыли несколько машин полиции. Следователи осматривают участок дороги и выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что автомобиль Юрия Кариха попал в аварию, в результате чего погибла его супруга. Как заявили в СК, инцидент произошел в Черемховском районе Иркутской области, транспортное средство врезалось в стоявший на обочине "Камаз".
По факту ДТП проводится доследственная проверка.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
4510784513
Обсудить 20
Юрий КарихСледственный комитет РФИркутская областьТулунПроисшествия
Популярные комментарии
Не хочется юродствовать, но какие они там себе премиальные повыписывали за "хорошую" работу при том что большинство людей так и осталось жить в развалинах - видимо действительно "Бог не Тимошка - видит немножко".
23 ноября, 21:06
serega.il76
5410619
Какие же? Такие же, какие вам за посты? Большинство людей там получили выплаты, превышающие в цене их имуществе в 3-4 раза. Уж квартиры в столице региона купили и живут. А такие, как ты распростанители лжи, поверь, тоже своё получат.
23 ноября, 21:17
swkss
15002153
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
София Ротару выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку. 28 июля 2017
Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Приготовление кофе
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Девушки во время праздника Ивана Купалы
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Ребенок за рулем автомобиля
Посадившая за руль шестилетнего сына россиянка попыталась оправдаться
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
21:36В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой
Лента новостейМолния