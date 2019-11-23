Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
В сентябре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что урожай пшеницы ожидается на уровне 78 миллионов тонн. Такие же данные он представил в четверг. Урожай зерновых в целом составит 120 миллионов тонн, сказал Патрушев.
"Если говорить о таких показателях, как валовый сбор зерна всех видов, он составит порядка 120 миллионов тонн, это на 6% больше, чем в прошлом году", - сказал Гордеев в субботу.
Гордеев уточнил, что пшеницы будет собрано около 75 миллионов тонн. "Это позволяет нам иметь хороший экспортный потенциал, входить в число мировых лидеров по экспорту пшеницы", - заключил он.