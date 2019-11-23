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РИА Новости

Перминов пока останется вице-губернатором Ленинградской области

19:33 23.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкXIX съезд партии "Единая Россия"
XIX съезд партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сергей Перминов пока продолжит свою работу на посту вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике, несмотря на избрание в ЕР, заявил журналистам глава региона Александр Дрозденко.
Ранее сообщалось, что Перминов избран одним из заместителей секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.
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"Надо понимать, что пока эта должность общественная, и Сергей Николаевич на сегодняшний день остается вице-губернатором в моем правительстве. Я знаю, что со следующей недели он написал заявление на отпуск на две недели, ну а дальше уже будет видно, как будет развиваться ситуация", - сказал Дрозденко.
"Пока мы говорим о том, что ему дана такая серьезная общественная нагрузка", - повторил он.
Губернатор отметил, что Перминов - профессионал по своим темам и "большой молодец".
Перминов занимает пост вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике с 2015 года.
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