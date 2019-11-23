Перминов пока останется вице-губернатором Ленинградской области

"Надо понимать, что пока эта должность общественная, и Сергей Николаевич на сегодняшний день остается вице-губернатором в моем правительстве. Я знаю, что со следующей недели он написал заявление на отпуск на две недели, ну а дальше уже будет видно, как будет развиваться ситуация", - сказал Дрозденко.