Перминов пока останется вице-губернатором Ленинградской области

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сергей Перминов пока продолжит свою работу на посту вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике, несмотря на избрание в ЕР, заявил журналистам глава региона Александр Дрозденко.
Ранее сообщалось, что Перминов избран одним из заместителей секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.
"Надо понимать, что пока эта должность общественная, и Сергей Николаевич на сегодняшний день остается вице-губернатором в моем правительстве. Я знаю, что со следующей недели он написал заявление на отпуск на две недели, ну а дальше уже будет видно, как будет развиваться ситуация", - сказал Дрозденко.
"Пока мы говорим о том, что ему дана такая серьезная общественная нагрузка", - повторил он.
Губернатор отметил, что Перминов - профессионал по своим темам и "большой молодец".
Перминов занимает пост вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике с 2015 года.