Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ

По ее словам, парламентарии осознают, к чему может привести этот закон, но все равно намерены принять его.

"У нас не будет свободы, и наша жизнь не будет стоить абсолютно ничего", — считает политик.

Савченко рассказала, что наклеила на двери кабинетов Рады плакаты с призывом остановить принятие документа. По ее словам, депутаты должны почувствовать, "что им оказывают сопротивление".

Она также обратила внимание, что необходимо вести дискуссию с представителями власти по данному вопросу и бороться, иначе "будет поздно".

"Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают", — подчеркнула экс-нардеп.

Савченко выразила надежду, что реализацию законопроекта все же удастся остановить.

На прошлой неделе Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий на Украине уже 14 лет. В пользу документа высказались 240 парламентариев при минимуме в 226 голосов. Согласно законопроекту, участки смогут покупать украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, при этом они будут обязаны продать участок в течение года.